El banco mexicano Banorte cierra la adquisición de la empresa de pagos internacionales More

El banco mexicano Banorte, a través de Uniteller (su filial procesadora de pagos internacionales), ha cerrado la adquisición de la totalidad de las acciones de la empresa de pagos internacionales uruguaya More Payment Evolution, lo que supone el desembarco de la entidad financiera en Uruguay. Esta operación fue anunciada en noviembre de 2023, y finalmente ha surtido efecto el pasado 13 de agosto, una vez que se han cumplido la totalidad de las condiciones de cierre a las que se encontraba sujeta la transacción. A través de esta adquisición, UniTeller busca potenciar sus capacidades actuales en pagos comerciales, al expandir su presencia geográfica, con la amplia experiencia y conocimiento en pagos globales de More. El objetivo es impulsar la creación de productos y soluciones globales para sus clientes en aras de consolidarse como un referente global en la industria de pagos transfronterizos. Actualmente, la uruguaya More Payments cuenta con presencia en otros cuatro países de la región de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay), España, Senegal y Estados Unidos.

