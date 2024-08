EEUU creó 818.000 empleos menos de lo estimado en un año

La economía de Estados Unidos generó 818.000 empleos no agrícolas menos de lo inicialmente calculado en los doce meses hasta el pasado mes de marzo, según el resultado de la revisión preliminar anual realizada por la Oficina de Estadísticas Laborales, que supone el mayor ajuste a la baja desde marzo de 2009. Esta revisión supone una rebaja de alrededor del 0,5% y significa que las ganancias mensuales de empleo entre abril de 2023 y marzo de 2024 promediaron aproximadamente 174.000 nóminas no agrícolas al mes, en comparación con las 242.000 estimadas inicialmente. Con la rebaja estimada, el crecimiento total del empleo estimado para el período de 12 meses hasta marzo de 2024 sería de alrededor de 2,1 millones de puestos de trabajo en vez de los 2,9 millones calculados. El mayor ajuste a la baja ha correspondido a la categoría de servicios profesionales y de empresas, con un recorte de 358.000 empleos en relación al cálculo inicial, seguido de una bajada de 150.000 en ocio y hostelería. Este tipo de comprobaciones se realizan anualmente, aunque la revisión de referencia final se llevará a cabo en febrero de 2025. La economía estadounidense generó 114.000 nuevos puestos de trabajo no agrícolas durante el pasado mes de julio, una cifra muy inferior a los 179.000 creados en junio, mientras que la tasa de paro subió dos décimas, hasta el 4,3%, según los últimos datos publicados por el Departamento de Trabajo. A pesar de este enfriamiento del mercado laboral, este lleva encadenados 43 meses consecutivos creando empleo. En este sentido, el registro de julio se situó por debajo de la media de los últimos doce meses, que es de 215.000 nuevos puestos de trabajo.

