Cuba considera injustificables las tarjetas de los jueces en el boxeo de París 2024

La Habana, 20 ago (EFE).- La Federación Cubana de Boxeo (FCB) criticó este martes "el trabajo de los jueces" en los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que la isla firmó una de sus peores participaciones en la disciplina en décadas.

En conferencia de prensa, y preguntado por EFE, el presidente de la FCB, Alberto Puig, aseguró que aunque los pugilistas incumplieron "con los propósitos" de medallas, en el organismo no gustaron las tarjetas de los combates en los que los cubanos quedaron eliminados.

"Yo no me atrevería a justificar el trabajo de los jueces (...) No sólo con Cuba, el trabajo de los jueces no fue lo que esperamos (...)", censuró Puig.

El boxeo cubano, conocido como el buque insignia de la isla y que ha colocado al país como el segundo más ganador del deporte en los Juegos Olímpicos, sólo por detrás de EE.UU., obtuvo una medalla de oro y otra de bronce en París.

El abanderado de la delegación y bicampeón olímpico, Julio César La Cruz, fue eliminado en su primer combate y el también bicampeón Arlén López se conformó con el bronce.

Ambos vieron frustrada la oportunidad de igualar a los únicos tres boxeadores en la historia en ganar tres oros: los cubanos Teófilo Stevenson y Félix Savón; y el húngaro Laszlo Papp.

Esta actuación fue la que menos preseas doradas le dejó a la isla desde Pekín 2008, cuando no logró ni una. Aunque, en esa cita, obtuvieron cuatro platas y cuatro bronces.

Si se considera el total de medallas conseguidas en boxeo, París 2024 fue la cita que dejó el menor número de metales para Cuba desde México 1968.

Puig, sin embargo, destacó los logros de los entrenadores de boxeo cubanos que trabajaron en la esquina de otros países, como Raúl Fernández Liranza, quien llevó al equipo femenino chino a ganar tres oros y dos platas.

Las declaraciones de Puig se hicieron en el marco de la presentación oficial del evento Noche de Campeones, de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA, por sus siglas en inglés), en el que se celebrarán seis peleas en La Habana el próximo 27 de agosto.

En el plato principal estarán, precisamente, los bicampeones olímpicos Arlén López (80 kg) y Julio César La Cruz (92 kg). El primero se enfrentará al bielorruso Aliaksei Alfiorau y el segundo al uzbeko Madiyar Saydrakhimov, en ambos casos serán peleas a 10 asaltos.

En 2023, el Comité Olímpico Internacional (COI) retiró el reconocimiento de la IBA "por razones de gobernanza", La Asociación ha dejado de organizar el boxeo olímpico desde Tokio 2020. EFE

