Carl Icahn pagará 2 millones de dólares para zanjar las acusaciones de la SEC sobre préstamos personales

El magnate estadounidense Carl Icahn e Icahn Enterprises (IEP) han aceptado pagar 1,5 millones de dólares (1,35 millones de euros) y 500.000 dólares (450.000 euros) en sanciones civiles, respectivamente, para resolver la acusación planteada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de que no revelaron información relacionada con las garantías presentadas como colateral para lograr préstamos por valor de miles de millones de dólares. Según el supervisor de los mercados estadounidenses, desde al menos el 31 de diciembre de 2018 hasta el presente, Icahn, quien es el accionista mayoritario de IEP y presidente de la junta directiva del socio general de IEP, comprometió aproximadamente entre el 51% y el 82%de los valores en circulación de IEP como garantía para asegurar préstamos de margen personal por valor de miles de millones de dólares en virtud de acuerdos con varios prestamistas. "Las leyes federales de valores impusieron obligaciones de divulgación independientes tanto a Icahn como a IEP. Estas revelaciones habrían revelado que Icahn prometió más de la mitad de las acciones en circulación de IEP en un momento dado", dijo Osman Nawaz, jefe de la Unidad de Instrumentos Financieros Complejos (CFIU) de la División de Cumplimiento de la SEC. "Debido a ambas fallos de divulgación, los inversores actuales y potenciales se vieron privados de la información requerida", añadió. El acuerdo con la SEC llega después de que, en mayo de 2023 mayo, la firma Hindenburg Research desvelara una posición bajista en contra de IEP al mismo tiempo que publicaba un informe especialmente crítico con la gestión de Carl Icahn del vehículo inversor y la sostenibilidad de los dividendos. "Estamos felices de dejar atrás este asunto y continuaremos enfocándonos en operar el negocio en beneficio de los partícipes"", afirmó en un comunicado Carl Icahn tras el acuerdo con la SEC. Asimismo, el magnate afirmó que, después de que Hindenburg emitiera "un informe falso para ganar dinero" con su posición corta, la investigación gubernamental que dio lugar a este acuerdo "no concluye" que IEP o el propio Icahn inflasen el valor liquidativo o participasen en un esquema Ponzi. De su lado, en un mensaje en redes sociales, Hindenburg apunta que la SEC acusó a Icahn, con razón, de no revelar los detalles acerca de sus préstamos y afirma que la empresa "todavía opera con una estructura similar a Ponzi". "En lugar de culparnos por sus propios fracasos en materia de inversiones, Icahn debería poner su dinero en lo que dice", añade.

