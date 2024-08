Kiko Rivera y su mensaje a su padre Paquirri: "Me gustaría volver atrás en el tiempo y cambiarlo"

Kiko Rivera ha conmocionado a sus seguidores al compartir un emotivo mensaje en redes sociales junto a una entrañable fotografía de su padre, Paquirri, en la que se le ve sosteniendo al pequeño Kiko en brazos. La imagen va acompañada de una reflexión profunda del DJ: "Me gustaría volver atrás en el tiempo y cambiarlo, pero no puedo". Este mensaje, acompañado por la tierna foto de su infancia, subraya su dolor persistente por la pérdida de su padre, quien falleció hace 40 años cuando él era solo un bebé de siete meses. La fotografía y las palabras revelan lo mucho que sigue echando de menos al torero y cómo el impacto de su ausencia sigue presente en su vida. Su sentimiento de nostalgia no solo refleja el duelo por su padre, sino que también podría estar dirigido a su complicada relación con su familia actual. La ausencia de su padre y la falta de vínculo con su madre, Isabel Pantoja, hacen que este mensaje adquiera una dimensión adicional. El deseo de "volver atrás en el tiempo" podría interpretarse como un anhelo de restaurar la unidad familiar y resolver las diferencias que han surgido en los últimos años. Este enigmático mensaje no solo es un tributo a su padre, sino también una posible llamada a la reconciliación con su familia.

