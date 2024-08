Goldman reduce riesgo de recesión en EE.UU. tras datos económicos

(Bloomberg) -- Los economistas de Goldman Sachs Group Inc. redujeron la probabilidad de una recesión en Estados Unidos el próximo año del 25% al 20%, citando los datos de ventas minoristas y solicitudes de subsidios por desempleo de la semana pasada.

Si el informe de empleo de agosto, que se publicará el 6 de septiembre, “parece razonablemente bueno, probablemente recortaríamos nuestra probabilidad de recesión al 15%, donde se mantuvo durante casi un año” antes de la revisión del 2 de agosto, dijeron el sábado los economistas de Goldman dirigidos por Jan Hatzius en un informe a clientes.

Un aluvión de datos que mostró la resistencia de la economía estadounidense impulsó a las acciones a su mejor semana del año y los compradores de caídas intervinieron tras una reciente baja. El valor de las ventas minoristas registró en julio el mayor aumento desde principios de 2023. Por otra parte, las cifras del gobierno mostraron la semana pasada el menor número de solicitudes de subsidios por desempleo desde principios de julio.

Los economistas de Goldman también dijeron que tienen “más confianza” en que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de política monetaria de septiembre, “aunque otra sorpresa a la baja en el empleo el 6 de septiembre aún podría desencadenar un movimiento de 50 puntos básicos”.

