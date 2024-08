Cambios climáticos diezmaron la población europea del Paleolítico

Un estudio a gran escala de dientes humanos fósiles de la Edad de Hielo en Europa muestra que el cambio climático influyó significativamente en la demografía de los humanos prehistóricos. Utilizando el mayor conjunto de datos de fósiles humanos de la Edad de Hielo en Europa hasta la fecha, un equipo de investigación internacional muestra cómo los cazadores-recolectores prehistóricos se enfrentaron al cambio climático en el período comprendido entre 47.000 y 7.000 años atrás. El tamaño de las poblaciones disminuyó drásticamente durante el período más frío y, en Occidente, los europeos de la Edad de Hielo incluso se enfrentaron a la extinción, según el estudio publicado el en la revista Science Advances. El investigador principal, el Dr. Hannes Rathmann, del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tübingen (Alemania), desarrolló un nuevo método para analizar los fósiles basado en un algoritmo de aprendizaje automático, en colaboración con colegas de la Universidad de Tübingen, la Universidad de Ferrara (Italia) y la Universidad de Nueva York. Hace unos 45.000 años, los primeros humanos modernos migraron a Europa durante la última Edad de Hielo, lo que marcó el comienzo del llamado Paleolítico Superior. Estos primeros grupos poblaron continuamente el continente europeo, incluso durante el llamado Último Máximo Glacial hace unos 25.000 años, cuando los glaciares cubrieron grandes partes del norte y centro de Europa. "Los arqueólogos han debatido durante mucho tiempo la influencia de los cambios climáticos y las nuevas condiciones ambientales asociadas en la demografía de los cazadores-recolectores de esa época. Debido al número limitado de fósiles disponibles y a su conservación molecular a menudo deficiente para el análisis de ADN antiguo, ha sido muy difícil sacar conclusiones sobre el impacto de los factores climáticos en la migración, el crecimiento de la población, el declive y la extinción", explica en un comunicado el Dr. Rathmann, primer autor del estudio. Junto con un equipo de investigación de Italia, EE. UU. y Alemania, Rathmann eligió por ello un nuevo enfoque para aclarar esta cuestión: en lugar de analizar los pocos individuos prehistóricos dispersos de los que se dispone de ADN antiguo, el equipo examinó sus dientes. "Los dientes son el tejido más duro del cuerpo humano y, por lo tanto, son los elementos fósiles del esqueleto que los arqueólogos encuentran con mayor frecuencia. "Esto nos ha permitido recopilar un conjunto de datos sin precedentes que es significativamente mayor que los conjuntos de datos genéticos y esqueléticos anteriores. "Nuestra nueva colección incluye datos dentales de 450 humanos prehistóricos de toda Europa, que abarcan el período comprendido entre 47.000 y 7.000 años atrás", explica el Dr. Rathmann. Los investigadores se centraron en los rasgos "morfológicos" de los dientes: pequeñas variaciones dentro de la dentición, como el número y la forma de las cúspides de la corona, los patrones de crestas y surcos en la superficie de masticación o la presencia o ausencia de muelas del juicio. "Estos rasgos son hereditarios, lo que significa que podemos usarlos para rastrear relaciones genéticas entre los humanos de la Edad de Hielo sin necesidad de ADN antiguo bien conservado", explica el Dr. Rathmann. Como estas características se pueden observar a simple vista, el equipo también examinó cientos de fotografías publicadas de fósiles. "Examinar fotografías históricas en busca de rasgos dentales fue particularmente emocionante, ya que nos permitió incluir fósiles importantes que lamentablemente ya no existen, como los que se perdieron o destruyeron durante la Segunda Guerra Mundial", dice el Dr. Rathmann. Los resultados del estudio muestran que entre 47.000 y 28.000 Hace años, durante el Pleniglacial Medio, las poblaciones de Europa Occidental y Oriental estaban bien conectadas genéticamente. "Este hallazgo es coherente con nuestro conocimiento previo de estudios arqueológicos, que identificaron similitudes generalizadas en herramientas de piedra, armas de caza y arte portátil de las diferentes regiones", explica la coautora Dra. Judith Beier del Centro de Estudios Avanzados DFG Palabras, Huesos, Genes, Herramientas de la Universidad de Tubinga. Durante este período, Europa se caracterizaba en gran medida por paisajes esteparios abiertos que podían sustentar grandes manadas de mamíferos, la principal fuente de alimento para los cazadores-recolectores. Estas condiciones probablemente favorecieron la interconexión de las poblaciones. En el período posterior, el Pleniglacial Tardío entre 28.000 y 14.700 años atrás, los investigadores no encontraron conexiones genéticas entre Europa Occidental y Oriental. Además, los análisis muestran que ambas regiones experimentaron una reducción significativa en el tamaño de la población, lo que llevó a una pérdida de diversidad genética. "Este drástico cambio demográfico probablemente fue causado por cambios climáticos masivos: las temperaturas durante este período cayeron a los valores más bajos de todo el Paleolítico Superior y culminaron en el Último Máximo Glacial, una época en la que las capas de hielo alcanzaron su mayor extensión y cubrieron la mayor parte del norte y centro de Europa", explica el Dr. Rathmann. "El deterioro del clima provocó un cambio en la vegetación de estepa a un paisaje predominantemente de tundra, lo que afectó a los hábitats de los animales de presa y, en consecuencia, a los cazadores-recolectores que dependían de ellos". El Dr. Beier agrega: "Nuestros resultados respaldan la teoría sostenida durante mucho tiempo de que las poblaciones no solo fueron empujadas hacia el sur por el avance de las capas de hielo, sino también por la separación de las capas de hielo".

