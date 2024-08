Amor Romeira desvela la "bronca monumental" entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun que nadie vio

Amor Romeira ha desatado una nueva polémica al revelar detalles sobre una intensa discusión entre Kiko Jiménez y Sofía Suescun, ocurrida tras la final del reality 'Supervivientes'. Según la colaboradora, la tensión entre la pareja estalló durante el viaje de regreso, donde los concursantes y sus seres queridos, quedaron varados en el aeropuerto por un retraso de cuatro horas. Esta situación forzó un contacto entre la influencer y su pareja que no debería haber sucedido, según las reglas del programa. De esta manera afirma que, tras este incómodo encuentro, Kiko y Sofía protagonizaron una bronca monumental después del debate final del reality. Él, visiblemente molesto, habría recriminado a su novia su actuación en el concurso, llegando a usar palabras muy duras que Amor prefirió no repetir: "Vaya mierda de concurso has hecho", habría dicho entre otras cosas, señalando su descontento con la actuación de su pareja, especialmente en relación con otros concursantes como Logan y Bosco. La situación escaló aún más cuando Maite Galdeano intervino en defensa de su hija, enfrentándose a Kiko y recordándole que fue él quien salió eliminado del concurso junto a Blanca Manchón. Este altercado, según Amor, es solo una muestra de los conflictos que ya se venían gestando entre ellos desde que el colaborador de televisión decidió tomar una postura estratégica para distanciarse de su suegra. Pero Amor no se detuvo ahí. También arremetió contra Carmina, la madre de Kiko, quien en su momento también habría criticado duramente a su hijo por su relación: "Carmina, yo la he escuchado de su propia boca decir: 'Lo llamo y siempre está con ella, no se puede hablar con mi hijo. Pues que se quede con ella. No quiero saber nada de mi hijo porque es un mentiroso, bocachancla, gilipollas'". Amor Romeira concluyó su relato instando a la audiencia a revisar la hemeroteca, dejando en claro que no solo Maite Galdeano ha lanzado ataques verbales, sino que Carmina también tiene su parte de responsabilidad en los conflictos familiares que rodean a Kiko Jiménez y Sofía Suescun.

