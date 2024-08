Vox critica las "bochornosas actuaciones" de Von der Leyen, Borrell y Lula en relación con Venezuela

Foro Madrid, una iniciativa de la Fundación Disenso que preside el líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado las, en su opinión, "bochornosas actuaciones" de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, del Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell y del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en relación con la situación actual en Venezuela. En la manifestación que ha tenido lugar este sábado en la madrileña Puerta del Sol en el marco de la convocatoria internacional de apoyo a Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro, la coordinadora de proyectos de Foro Madrid, Edmaly Maucó, ha criticado la "complicidad" que, a su juicio, han demostrado Von der Leyen, Borrell y Lula con el mandatario venezolano. "Esta protesta tiene que servir para denunciar la complicidad y las actuaciones bochornosas que han tenido, por ejemplo, Lula da Silva, Gustavo Petro, Josep Borrell y la misma Úrsula von der Leyen desde la Unión Europea, que no respaldan la realidad, la verdad. Y la verdad es que los venezolanos dieron un mandato, que Edmundo González Urrutia es el presidente de Venezuela", ha argumentado Maucó en declaraciones a los medios. "La comunidad internacional tiene que hacerse eco de lo que está pasando a nivel internacional y de lo que está pasando en Venezuela hoy, que es que los venezolanos han decidido dejar atrás la narcodictadura, la narcotiranía", ha añadido. En este contexto, Maucó ha denunciado que "hoy en Venezuela se producen delitos de lesa humanidad" y ha defendido que tanto Vox como Foro Madrid "estarán siempre junto al pueblo venezolano". En cuanto a la petición de que se publiquen las actas de los comicios en Venezuela, Maucó ha señalado que cree que Maduro no dejará que salgan a la luz porque, a su juicio, "está clarísimo que el fraude fue consumado" y que al Gobierno no le conviene. "Creo que el tema de exigir que ellos saquen las actas es más oxígeno para el régimen. Aquí lo que hay que avanzar es en el reconocimiento de la presidencia, que la presidencia es nuestra (...) Hoy, el Gobierno legítimo de Venezuela está liderado por Edmundo González y por María Corina Machado. Esa es la realidad", ha defendido. Maucó ha estado acompañada en la manifestación por el director de Disenso y eurodiputado de Vox, Jorge Martín, así como por el también eurodiputado de Vox Hermann Terstch.

Compartir nota: Guardar Nuevo