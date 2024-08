Crónica del Valencia CF - FC Barcelona, 1-2

El FC Barcelona superó (1-2) al Valencia CF este sábado en la primera jornada de LaLiga EA Sports celebrada en Mestalla, gracias a un doblete de Robert Lewandowski con el que se estrenó con victoria el alemán Hansi Flick en el banquillo catalán. El nuevo técnico azulgrana tiró de cantera, con los debuts en el primer equipo de Marc Bernal, Gerard Martín y Pau Víctor, y de un hermano mayor como 'Lewy'. El ariete remontó el encuentro con un gol en la última jugada del primer tiempo, en el sitio del '9', y otro a los tres minutos de la segunda parte, de penalti. Estaba bastante claro que no iba a ser un paseo por Valencia para el Barça. Un equipo, el azulgrana, que iniciaba bajo examen el proyecto de Flick tras la era Xavi, con los Marc Bernal y Casadó en el centro del campo. Los visitantes tuvieron pocos minutos de protagonismo con balón y apenas aparecieron arriba. Raphinha dejó un disparo lejano en el minuto 18, pero el Barcelona no encontró en buena disposición a Ferran ni a Lewandowski. Mientras, el Valencia salió a la contra y llegó a quedarse el balón, metiendo mucha pelota cerca de Ter Stegen, desde que Hugo Duro tuvo la primera bien temprano. Los de Rubén Baraja le dejaron las bandas a los visitantes, pero Lamine Yamal y Alejandro Balde, quien dejó buenas sensaciones pero terminó lesionado, no terminaron de aprovecharlas. La insistencia dio el premio del gol a los locales, con un cabezazo de Hugo Duro libre de marca que tuvo que confirmar el VAR. Mestalla se creció y el partido perdió el norte de ahí al descanso. Un río revuelto en el que pescó el Barça, justo después de que Cubarsí salvara sobre la línea el 2-0. Un centro de Balde que parecía pasado lo deolvió a zona peligrosa Lamine Yamal en la otra banda y encontró la pierna de Lewandowski para firmar el 1-1 en el último segundo del añadido (50'). Tras el descanso, el delantero polaco volvió mojando con el 1-2 de penalti de Mosquera a Raphinha. El Valencia acusó el golpe y tardó en animarse, hasta un casi remate de Duro y la posible segunda amarilla a Cubarsí que reclamaron todos. Flick metió a Pedri y más debutantes que dieron la cara por el alemán en Mestalla. Mientras, en los de Rubén Baraja no funcionó así la rotación. El equipo local desapareció del área rival, sin trabajo para Ter Stegen, aunque mantuvieron la mínima distancia. El Barça tuvo la sentencia, con Lewandowski, la buena entrada de Pau Víctor y un par de acciones de Pedri, pero no la necesitó para empezar bien. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: VALENCIA CF, 1 - FC BARCELONA, 2. (1-1, al descanso). --ALINEACIONES. VALENCIA CF: Mamardashvili, Thierry, Mosquera, Yarek, Vázquez (Tejón, min.66), Pepelu, Javi Guerra (Guillamón, min.86), Almeida (Dani Gómez, min.77), Diego López (Foulquier, min.66), Rafa Mir (Otorbi, min.77) y Hugo Duro FC BARCELONA: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí (Christensen, min.64), Iñigo Martínez, Balde (Gerard Martín, min.64); Bernal (Eric García, min.71), Casadó, Lamine Yamal (Pau Víctor min.86), Raphinha, Ferran (Pedri, min.64) y Lewandowski. --GOLES: 1 - 0, min.44, Hugo Duro. 1 - 1, min.45+5, Lewandowski. 1 - 2, min.49, Lewandowski. --ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C. Murciano). Amonestó a (Pepelu, min.38) y Vázquez (min.45+5) por parte del Valencia. Y a Cubarsí (min.45+2), Christensen (min.69) y Koundé (min.81) en el Barça. --ESTADIO: Mestalla, 46.606 espectadores.

Compartir nota: Guardar Nuevo