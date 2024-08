Primer objeto subestelar detectado a velocidad de escape de la galaxia

Astrónomos aficionados del proyecto Backyard Worlds: Planet 9 de la NASA han ayudado a descubrir un objeto que se mueve tan rápido que escapará de la Vía Láctea y se lanzará al espacio intergaláctico. Este objeto hiperveloz es el primer objeto de este tipo que se encuentra con una masa similar o menor a la de una estrella pequeña, informa la agencia espacial en un comunicado. Backyard Worlds utiliza imágenes de la misión WISE (Wide Field Infrared Explorer) de la NASA, que cartografió el cielo en luz infrarroja entre 2009 y 2011. Se reactivó como NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) en 2013 y se retiró el 8 de agosto de 2024. Hace unos años, los científicos ciudadanos de Backyard Worlds Martin Kabatnik, Thomas P. Bickle y Dan Caselden detectaron un objeto débil y de rápido movimiento llamado CWISE J124909.08+362116.0, que avanzaba por sus pantallas en las imágenes de WISE. Las observaciones de seguimiento con varios telescopios terrestres ayudaron a los científicos a confirmar el descubrimiento y caracterizar el objeto. Estos científicos ciudadanos son ahora coautores del estudio del equipo sobre este descubrimiento publicado en Astrophysical Journal Letters. CWISE J1249 se aleja de la Vía Láctea a aproximadamente 1,6 millones de kilómetros por hora. Pero también se destaca por su baja masa, lo que hace que sea difícil clasificarlo como un objeto celeste. Podría ser una estrella de baja masa, o si no fusiona hidrógeno de manera constante en su núcleo, se lo consideraría una enana marrón, lo que lo ubicaría en algún lugar entre un planeta gigante gaseoso y una estrella. Las enanas marrones comunes no son tan raras. Los voluntarios de Backyard Worlds: Planet 9 han descubierto más de 4.000 de ellas. Pero no se sabe que ninguna de las otras esté saliendo de la galaxia. Este nuevo objeto tiene otra propiedad única. Los datos obtenidos con el Observatorio W. M. Keck en Maunakea, Hawaii, muestran que tiene mucho menos hierro y otros metales que otras estrellas y enanas marrones. Esta composición inusual sugiere que CWISE J1249 es bastante antiguo, probablemente de una de las primeras generaciones de estrellas en nuestra galaxia. ¿Por qué este objeto se mueve a tan alta velocidad? Una hipótesis es que CWISE J1249 originalmente provenía de un sistema binario con una enana blanca, que explotó como una supernova cuando extrajo demasiado material de su compañera. Otra posibilidad es que provenía de un cúmulo de estrellas muy unido llamado cúmulo globular, y un encuentro casual con un par de agujeros negros lo hizo volar. "Cuando una estrella se encuentra con un sistema binario de agujeros negros, la dinámica compleja de esta interacción de tres cuerpos puede expulsar a esa estrella fuera del cúmulo globular", dice Kyle Kremer, profesor asistente entrante en el Departamento de Astronomía y Astrofísica de la UC San Diego. Los científicos observarán más de cerca la composición elemental de CWISE J1249 en busca de pistas sobre cuál de estos escenarios es más probable.

