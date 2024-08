Modi considera una "necesidad" unificar con un "código civil laico" las normativas religiosas

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha planteado este jueves como una "necesidad" la derogación de todas las regulaciones que establecen, en función de la religión, cuestiones como el matrimonio, la adopción o el reparto de herencias, con vistas a avanzar hacia un "código civil laico" de común aplicación. Modi ha defendido durante su discurso por el día de la independencia que la actual amalgama normativa implica una "discriminación", si bien a su iniciativa se han opuesto grupos minoritarios que ven en estos esfuerzos una vía del primer ministro para imponer su propia visión. Las comunidades no hindúes, especialmente la musulmana, temen quedar marginadas. El código civil común ya fue uno de los principales mensajes durante la campaña del partido de Modi antes de las elecciones. "Las leyes que dividen el país en líneas religiosas deben derogarse. No tienen cabida en una sociedad moderna", ha insistido ahora el mandatario, según informa la cadena NDTV. Modi, sin embargo, no ha anunciado ningún proyecto concreto en esta materia. El Partido Popular de India (BJP) no cuenta ya con mayoría absoluta en el Parlamento y depende del apoyo de socios regionales para sacar adelante una reforma de este calado. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Al margen de este tema, el dirigente también ha aprovechado su discurso, de más de hora y media, para prometer mejoras en materia de infraestructuras o empleos, así como para abogar por "el castigo más estricto" cuando se trata de abusos contra las mujeres. "Como sociedad, debemos pensarlo seriamente", ha declarado, después de la ola de protestas desatada tras la violación y asesinato de una médica en un hospital de Calcuta.

Compartir nota: Guardar Nuevo