La autoridad electoral de Venezuela "repudia" el informe del panel de expertos de la ONU

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha "repudiado" la publicación del informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas que en la víspera concluyó que la falta de publicación de actas "no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas", remarcando que el equipo ha "violado" lo acordado y ha publicado "mentiras y contradicciones". Tal y como ha señalado, la publicación es "ilegal, contraria a los principios propios de la ONU, violando los términos de referencia acordados con este poder constitucional y sobre todo, plagado de mentiras y contradicciones", al señalar que "no estaba dentro de sus funciones y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión compuesta de argumentos falaces y desfigurados". Según el acuerdo, el panel de expertos no es una misión de observación y, por tanto, "no emitirá ningún pronunciamiento o juicio público sobre el proceso o el resultado de las elecciones". Al hacerlo, "no solo traicionó lo acordado expresamente con el CNE, sino que violó las reglas establecidas". "Más allá de las violaciones a la ética profesional, por parte del equipo de supuestos técnicos, el contenido de dicho 'informe' es un documento panfletario y su 'experticia' queda absolutamente desmoronada en vista de los pobres y fácilmente desmentibles argumentos que utilizan para tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado", ha agregado. También ha recordado que la falta de publicación de las actas se debe al ciberataque sufrido en la plataforma del CNE "a partir del 28 de julio en la noche y que continúa hasta el día de hoy". "No sólo se ha venido proporcionando información precisa sobre dicho ataque desde esa misma noche, sino que empresas y especialistas nacionales e internacionales han constatado lo ocurrido y, más aún, los propios terroristas han reivindicado dichos crímenes en diferentes redes sociales", ha sostenido. Por su parte, el excandidato opositor, Edmundo González, ha indicado que los informes del panel de expertos de la ONU y del Centro Carter "confirman la falta de transparencia en los resultados anunciados y la veracidad de las actas publicadas, que demuestran" su "triunfo indiscutible". Mientras, la representante de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha considerado que el mencionado informe "es claro": "La afirmación de Maduro de que ha obtenido una victoria electoral no tiene fundamento. Es hora de que Maduro y sus representantes entablen un diálogo sincero para restablecer la democracia y la paz, y respeten la voluntad del pueblo". Según los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, obtuvo cerca del 52 por ciento de los votos en las elecciones del 28 de julio, si bien la oposición reclama la victoria de su candidato, Edmundo González. La comunidad internacional ha pedido desde entonces transparencia y la publicación de las actas.

