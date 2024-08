García Dols y Ortolá afrontan el fin de semana austríaco con "optimismo"

Madrid, 14 ago (EFE).- Los españoles Sergio García Dols (Boscoscuro) e Iván Ortolá (KTM), compañeros en la escudería MT-MSI de sus respectivas categorías, afrontan el Gran Premio de Austria que se disputará este fin de semana en el circuito 'Red Bull Ring' de Spielberg, con "optimismo".

En el caso de Sergio García Dols, líder del mundial de Moto2, asegura estar "muy contento de llegar a esta carrera, pues creo que tenemos las cosas mucho más claras, en cuanto a la puesta a punto, por lo que espero tener un buen fin de semana, centrando mi trabajo en el pilotaje".

"Espero poder luchar por la victoria, que es lo que se nos ha resistido últimamente", reconoce García Dols en la nota de prensa de su equipo.

En el caso de Iván Ortolá, segundo en la clasificación provisional del mundial de Moto3, resalta en la misma nota que se siente "con muchas ganas de empezar el fin de semana, después de llegar de un gran premio perfecto como fue el de Silverstone".

"De la forma en la que estamos trabajando, están saliendo los resultados muy bien, por lo que seguiremos insistiendo con la misma línea de trabajo que hasta ahora", asegura Ortolá.

El compañero de equipo del líder del mundial Sergio García Dols, no es otro que su rival más directo en la pelea por el título, el japonés Ai Ogura, quien en la nota del equipo afirma que "Austria es un circuito que me gusta y en el que en las últimas tres temporadas he ido rápido con la Moto2, por lo que creo que podemos ser competitivos, aunque llegamos con diferente chasis y neumáticos, por lo que antes del viernes no podemos decir nada". EFE

JLL/og