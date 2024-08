Fede Álvarez dirige 'Alien: Romulus': "Es un intento de llevarla a su pureza del cine de terror"

El cineasta uruguayo Fede Álvarez ha dirigido 'Alien: Romulus', que se estrena este jueves en los cines españoles, y ha subrayado respecto a su paso por la mítica saga de Alien: "Es un intento de llevarla de nuevo a su pureza del cine de terror". En un encuentro con medios a su paso el pasado mes de junio durante la convención CineEurope en Barcelona para presentar un avance de la película, Álvarez aseguró que quería volver a la idea de sencillez de la primera película de la saga, con pocos personajes, y regresar a la voluntad que tuvo Ridley Scott en la original de que diera miedo "por encima de todo". En 'Alien: Romulus', protagonizada por Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux , Isabela Merced, Spike Fearn y Aileen Wu y situada cronológicamente en la saga entre 'Alien' y 'Aliens el regreso', un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con el monstruo cuando rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada. Álvarez ha explicado que "jamás" se involucra en películas donde no sienta que va a tener libertad para hacer el filme que quiere y que desearía ver en un cine, y que en este caso hacía tiempo que no se había hecho una versión purista de la saga que volviera a sus inicios. Preguntado por el papel de Ridley Scott como productor, ha explicado que siempre le ha apoyado, le hizo sus comentarios cuando le presentó el guión y que fue el primero que vio un primer corte del montaje: "Eso es lo que hace un buen productor, está ahí para apoyar, para darte la sabiduría, para compartir su opinión", ha añadido. Pese a ese retorno a la esencia terrorífica de la saga, el cineasta ha remarcado que ha intentado no caer en la nostalgia y que para atraer también a nuevas audiencias además de los seguidores más fieles, y ha remarcado que los fans podrán encontrar aspectos que le recuerden a la original pero "todo justificado dentro de la historia, no simplemente por traer el elemento". El director, que ha recordado que creció en la época de películas como 'Terminator' o 'Depredador', ha afirmado que no es difícil combinar la innovación con el purismo de la saga, hay que buscar "asegurarse de no contradecir cosas y simplemente expandir", como ocurre en 'Alien: Romulus', que empieza en lo familiar y evoluciona hacia lo desconocido. "ELEMENTO HUMANO" Álvarez ha subrayado que para él el mejor cine de ciencia ficción es aquel que hace creer al espectador que "lo que está sucediendo ahí, está sucediendo; una ventana a un mundo paralelo donde esas cosas son verdad", sin que se vean tanto los hilos, al estilo de lo que hizo Stanley Kubrick en '2001'. El director de 'No respires' ha afirmado que el "elemento humano involucrado" en Alien es lo que provoca mayor terror, y ha recordado el impacto que le supuso ver las últimas imágenes del 'Alien' original cuando la vio por primera vez.

