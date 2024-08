Escassi prepara unas papas con chocos a Hiba Abouk con la receta de la madre de María José Suárez

Aunque parecía que la relación de Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk se había enfriado tras salir a la luz después de ser pillados disfrutando de una romántica escapada a Túnez, la incipiente pareja podría haber tenido un nuevo encuentro que dejaría entrever que pasan más tiempo juntos del que pensábamos. Y a pesar de que creíamos que el jinete continuaba de vacaciones en Cartagena de Indias, Colombia, según 'TardeAR' ya se encontraría de nuevo en Madrid y una de las primeras cosas que habría hecho sería cocinar un plato tradicional andaluz para 'conquistar' a la actriz por su estómago. Este lunes Hiba compartía a través de una historia en Instagram un vídeo de unas papas con choco con muy buena pinta. Una publicación que acompañaba de los emoticonos de un corazón y de un chef, y con una canción romántica sonando de fondo, 'Nuestros sueños'. Algo que en su momento pasó desapercibido pero que haría referencia a Escassi, que habría elaborado esta deliciosa receta en su último encuentro con la ex de Achraf Hakimi como ha podido confirmar el programa de Telecinco por "fuentes muy cercanas". Lo más fuerte, sin embargo, no es que el jinete e Hiba hayan tenido una nueva cita, ni que él se haya puesto el delantal en su reencuentro tras varias semanas sin verse para demostrarle su buena mano con la cocina -algo innegable, ya que fue finalista en su edición de 'Masterchef Celebrity'-, sino que Álvaro habría usado una receta que aprendió de la que fuera su 'suegra', la madre de María José Suárez. Algo que a buen seguro no sentará nada bien a la modelo, que por el momento no ha reaccionado al hecho de que el que fue su pareja durante 3 años haya cocinado para Hiba el plato estrella de su madre.

