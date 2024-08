EEUU alerta de que "no hay tiempo que perder" para lograr una solución diplomática en Oriente Próximo

El enviado especial de Estados Unidos para las negociaciones en Oriente Próximo, Amos Hochstein, ha alertado este miércoles de que "no hay tiempo que perder" para lograr una solución diplomática en Oriente Próximo durante su visita a Beirut, la capital de Líbano, un día antes de la fecha estimada para la reanudación de las negociaciones sobre una posible tregua en Gaza. Hochstein se ha reunido con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, una figura cercana al partido-milicía chií Hezbolá, con el que ha abordado el marco para lograr un acuerdo de alto el fuego que incluya además la liberación de los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante los ataques del 7 de octubre en territorio israelí. "Ambos coincidimos en que no hay tiempo que perder y que no hay excusas válidas por ninguna parte que supongan retrasar aún más el acuerdo", ha aseverado durante una serie de declaraciones ante los medios de comunicación. "El acuerdo permitirá también hallar una solución política aquí en Líbano y evitará que la guerra se extienda", ha puntualizado. En este sentido, ha instado a "aprovechar la ventana de oportunidades para lograr una acción diplomática que leve a soluciones diplomáticas". "Ha llegado el momento", ha aseverado. Países como Qatar, Egipto y Estados Unidos, que actúan como mediadores en el marco de las conversaciones entre Israel y Hamás, han nstado a las partes a reanudar las negociaciones este jueves. "Seguimos pensando que se puede lograr una solución porque creemos que nadie quiere realmente una guerra entre Líbano e Israel", ha sostenido antes de insistir en que cree que esta guerra "se puede evitar".

