Ex jefe militar de Ucrania dice que EE.UU. está “destruyendo” el orden mundial

(Bloomberg) -- El excomandante militar de Ucrania advirtió que EE.UU. está “destruyendo” el orden mundial y criticó el acercamiento de Donald Trump a Rusia. Sus declaraciones podrían echar por tierra los esfuerzos del presidente Volodímir Zelenski de reparar los lazos.

Valerii Zaluzhnyi, un popular general a quien Zelenski sustituyó el año pasado, es visto como un posible rival del presidente en una elección futura. Ahora es el enviado de Ucrania en el Reino Unido.

El jueves rompió con su tendencia de mantener un perfil bajo, al acusar a la Casa Blanca de poner en peligro la “unidad del mundo occidental” y advirtió de que la Organización del Tratado del Atlántico Norte “podría dejar de existir”.

“Es obvio que el no reconocimiento por parte de Washington de la agresión de la Federación Rusa es también un nuevo desafío, no solo para Ucrania, sino también para Europa”, dijo en una conferencia de seguridad y defensa organizada por Chatham House en Londres.

“No solo Rusia y el eje del mal están tratando de destruir el orden mundial, sino que Estados Unidos lo está destruyendo por completo”, dijo el embajador.

Zelenski ha tratado de enmendar las relaciones con la administración Trump después de que una visita a la Oficina Oval la semana pasada se convirtiera en una acalorada disputa con el líder estadounidense y el vicepresidente JD Vance.

EE.UU. respondió esta semana cortando la ayuda militar y parte del intercambio de inteligencia con Ucrania. La administración Trump ha pedido a Kyiv que organice elecciones presidenciales, lo que la constitución del país prohíbe bajo la ley marcial.

Zaluzhnyi, conocido como el “General de Hierro”, sigue siendo una de las figuras más populares de Ucrania a pesar de las tensiones con la oficina de Zelenski que contribuyeron a su destitución. Fue la única figura que superó a Zelenski en una encuesta pública de febrero publicada por Rating Group.

Aunque no descartó explícitamente una posible candidatura futura cuando se le preguntó sobre sus ambiciones políticas en un evento en Kyiv el mes pasado, sugirió que aún no había llegado el momento.

Traducción editada por Eduardo Thomson.

Nota Original: Ukraine’s Zaluzhnyi Says US Is ‘Destroying’ the World Order

