El Gobierno de Venezuela insta a la UE a no buscar "un Guaidó 2.0"

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha exhortado al Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, a no "alentar un gobierno falso" en el país sudamericano tratando de hacer de Edmundo González Urrutia, el principal candidato opositor en las elecciones presidenciales del 28 de julio, "un Guaidó 2.0". Gil ha llamado de esta manera a no promover reconocimiento alguno de González, después de que en enero de 2019 decenas de países proclamasen presidente legítimo de Venezuela al también opositor Juan Guaidó, por aquel entonces máximo responsable de la Asamblea Nacional. "El señor Borrel ya fracasó una vez" y ahora "tiene pintada la derrota en la frente nuevamente", en palabras de Gil, que ha acusado al jefe de la diplomacia europea de estar "empeñado en lanzar al vacío a los gobiernos de Europa". "No le aconsejamos tomar ese camino, un Guaidó 2.0 seguro será mucho más desastroso para quienes se aventuren en esa dirección", ha añadido el ministro, en una publicación en redes sociales en la que ha planteado incluso que hay un lugar "reservado" en "el basural de la historia" para personas como Borrell. Gil respondía de esta manera a otro mensaje previamente difundido por Borrell y en el que este último informaba de una conversación telefónica con González. La UE ha reclamado al Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano la publicación de las actas de los recientes comicios, después de que el oficialismo diese por vencedor a Maduro pese a las acusaciones de fraude.

Compartir nota: Guardar Nuevo