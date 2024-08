Abás dice que trató con Putin la posición de EEUU sobre el conflicto palestino-israelí

Moscú, 13 ago (EFE).- Los presidentes de Rusia y Palestina, Vladímir Putin y Mahmud Abás, conversaron este martes durante la reunión sostenida en Novo Ogariovo, la residencia del mandatario ruso, sobre la situación en Gaza y la posición de EEUU respecto a este conflicto, declaró a la prensa rusa el líder palestino.

"Tuvimos dos reuniones. La primera fue ampliada (...) y la segunda fue cara a cara. En el segundo encuentro debatimos abiertamente todos los temas que preocupan tanto a Rusia y Palestina", afirmó Abás en una entrevista a la agencia rusa TASS.

El líder palestino de 88 años, quien calificó la reunión de "sincera y abierta", señaló que hablaron con Putin "sobre lo que sucede ahora en la franja de Gaza, sobre cómo EEUU ve el desarrollo futuro de los acontecimientos, sobre cómo la comunidad internacional reacciona a la situación en Gaza".

"Dije de un modo claro y sincero que tanto los palestinos como los árabes no estamos de acuerdo con la posición oficial de EEUU", añadió.

Señaló que comentó a su homólogo ruso "la situación trágica en la franja de Gaza, donde fueron asesinadas 40.000 personas y heridas prácticamente 100.000, y a consecuencia de la cual ha sido destruido casi el 70 % de la infraestructura y los edificios".

"Debatimos nuestras visiones del próximo desarrollo de los sucesos y a qué puede conducir cualquier acción en estos tiempos difíciles", señaló, al reconocer que los palestinos esperan con preocupación la respuesta de Irán a Israel por la muerte de presidente del buró político de Hamás Ismail Haniya y sus consecuencias.

"No podemos por ahora prever qué pasará, pero confiamos que no tendrá lugar una escalada, no habrá una guerra cuyas consecuencias serán difíciles de valorar", dijo.

Además, comentó que conversaron con Putin sobre las relaciones bilaterales entre Rusia y Palestina y las perspectivas de su desarrollo.

"También abordamos el tema de los BRICS. Y se llegó al acuerdo verbal de que Palestina será invitada en un marco ampliado", afirmó sobre ese grupo de países fundado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Las conversaciones entre Putin y Abás, en las que estaba previsto que ambos líderes abordaran la situación en Gaza, se extendió por poco más de tres horas y concluyó sin declaraciones a la prensa.

En su bienvenida a Abás, el presidente ruso le aseguró que aunque Rusia "ahora, lamentablemente, debe defender sus intereses, proteger a su gente con las armas en las manos, no dejamos pasar por alto lo que sucede en Palestina" y observa "con gran dolor y preocupación la catástrofe humanitaria" en Gaza.

El líder palestino llegó la víspera en una vista de trabajo de dos días, con el fin de debatir con su homólogo ruso temas de cooperación bilateral e intercambiarán opiniones sobre el conflicto palestino israelí y la catástrofe humanitaria en la franja de Gaza.

La última reunión personal entre Putin y Abás tuvo lugar en octubre de 2022 en el marco de una cumbre en Astaná, donde hablaron sobre la situación en el Oriente Medio y la posibilidad de reanudar las negociaciones palestino-israelíes.EFE

mos/jam