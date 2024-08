Fallece un hombre en Felanitx al caer de un tercer piso cuando intentaba entrar en su casa por una ventana

Un hombre, de 33 años y nacionalidad peruana, ha fallecido este pasado sábado al caer de un tercer piso cuando intentaba entrar en su casa por una ventana en Portocolom, en Felanitx. Los hechos ocurrieron sobre las 19.00 horas del sábado cuando el varón, que se había olvidado las llaves de su casa, trató de acceder por la terraza atando unas toallas. No obstante, el hombre no pudo alcanzar la ventana y cayó desde un tercer piso. Los servicios sanitarios del 061 acudieron al lugar y le realizaron maniobras de reanimación pero, según ha avanzado 'Diario de Mallorca', no pudieron hacer nada más que certificar la muerte.

