Courtois, Ter Stegen, Oblak, Unai Simón.... LaLiga en las mejores manos

Roberto Morales

Madrid, 12 ago (EFE).- No hay Liga en el mundo con una competencia mayor en sus guardametas. LaLiga EA Sports presume de reunir a varios de los mejores porteros del planeta peleando por la gloria, salvaguardando los intereses de sus clubes, impulsando las grandes exigencias de Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid con Thibaut Courtois, Ter Stegen y Oblak, el sueño entre gigantes del Athletic Club, con Unai Simón conquistando el último 'Zamora'.

Es un galardón complejo para un portero de un equipo de vocación ofensiva. Lo suelen sufrir Courtois y Marc-André ter Stegen. También Jan Oblak cuando Diego Simeone ha dado un paso al frente en planteamientos que exponen más a su guardameta. Tres pilares de los tres clubes que arrancan LaLiga como candidatos al título.

El portero que defiende el 'Zamora' encara una misión imposible. Repetirlo en la campaña 2024/25. Unai Simón, una vez cumplido el sueño de levantar un título con su Athletic, la última Copa del Rey, cerró LaLiga como el más regular. Un coeficiente de 0,92 con 33 tantos recibidos en 36 partidos.

Superó en la carrera al galardón individual a Ter Stegen (coeficiente 0,96 con 27 tantos en 28 partidos) y Álex Remiro (coeficiente 1 con 36 goles recibidos en 36 jornadas). Una última Liga que puso en valor a Antonio Sivera en el Alavés, Giorgi Mamardashvili en el Valencia, para que su futuro esté en el aire a días de iniciar una nueva edición, Paulo Gazzaniga en el Girona o Álvaro Valles, por quien varios clubes pelean por ficharle desde la UD Las Palmas.

El mérito de Unai fue jugar la recta final de la pasada campaña lesionado, con dolor de muñeca. Acudir a la Eurocopa y ganarla siendo pieza importante de la selección española. Jugó con un ligamento roto y se operó este verano. Le esperan entre cuatro o cinco meses de baja con un objetivo en su camino, reaparecer antes de despedir un 2024 inolvidable para su carrera.

De esos momentos duros en la sombra para un portero salió Courtois que recupera su esplendor. Hace un año, a días de iniciarse la temporada del Real Madrid, se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda un 10 de agosto. Cuando estaba a puertas de su reaparición en marzo, sufrió otro duro mazazo al romperse el menisco de la rodilla derecha.

Superó la crudeza de la peor cara del fútbol y regresó a tiempo para ser protagonista en una nueva final de 'Champions'. Cumplió su promesa de volver más fuerte y tras perderse prácticamente toda una campaña, relegó a Andriy Lunin al banquillo en el momento clave. Una situación que ha provocado que el portero ucraniano se piense su situación en el Real Madrid tras un año de gran crecimiento en el que demostró estar más que preparado para al alta exigencia de un club grande.

Esa competencia existente en la 'casa blanca', y que no cambiará a no ser que Jorge Mendes de un giro a la carrera de Lunin buscándole acomodo en un club potente de la 'Premier League' los últimos días de mercado, no existe en el Barcelona y el Atlético de Madrid.

Ter Stegen ya es capitán del club azulgrana. Hereda el brazalete de Sergi Roberto. Es el único futbolista de la plantilla que queda de los últimos que ganaron la Liga de Campeones hace nueve años. Cumple una década en la portería del Barcelona en la que ha logrado situarse a la altura de un portero de época, Víctor Valdés. Un pilar intocable para los técnicos que ha tenido, en el presente para un compatriota, Hansi Flick, que lo dirigió en la selección de Alemania, donde dio la titularidad a Manuel Neuer.

El juego de pies de Ter Stegen gana importancia con la llegada de Flick y el retoque al estilo que realizará a un Barcelona que jugará más directo. En plenitud a sus 32 años, los mismos que Courtois, uno más que Jan Oblak que inicia el curso con molestias tras lesionarse en la Eurocopa, sin haber entrenado en pretemporada con sus compañeros por un problema muscular.

Apura sus opciones para no ceder el testigo en el inicio de curso a Horatiu Moldovan, pero nadie duda de que será indiscutible en un año repleto de ilusión para el Atlético de Madrid por sus fichajes. Oblak disputó todos los encuentros de la pasada temporada en su club, hasta 54, y pese a recibir el interés de clubes para su salida nunca pensó en marcharse de un equipo en el que con 446 partidos oficiales ya es el sexto que más disputó con la rojiblanca en su historia.

Su agilidad, los reflejos, la firmeza en el uno contra uno de Oblak fueron clave en los éxitos logrados con Diego Simeone. Ha superado momentos de bajón recientes pero seguirá siendo un pilar y manteniendo el duelo grandioso de tres de los mejores porteros del mundo que engrandecen LaLiga EA Sports. EFE

rmm/lm