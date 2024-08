'Buffalo Kids' alarga las aventuras de los personajes del exitoso 'Cuerdas':"Hemos hecho realidad lo que la gente pedía"

Los cineastas Pedro Solís y Juan Jesús Galocha García han dirigido el wéstern infantil 'Buffalo Kids', que se estrena en cines el próximo 14 de agosto, y que aborda las aventuras de Mary y Nick, protagonistas del corto 'Cuerdas' (2013), ganador del Goya a Mejor corto de Animación en 2014 y que ostentó el récord Guinnes al corto de animación más premiado del mundo con 387 premios. "Hemos hecho realidad lo que mucha gente nos pedía, que era una historia más larga de esos personajes", cuenta Pedro Solís en una entrevista con Europa Press, en la que destaca que 'Cuerdas' lleva más de 100 millones de visualizaciones en YouTube. "Es un caldo de cultivo perfecto para hacerlo. Solo nos faltaba encontrar el hueco", afirma. Solís aclara que 'Buffalo Kids' no es una secuela de 'Cuerdas', aunque se continúa con la relación de amistad de los personajes y pese a que hay "guiños" en algunos planos. "Es una aventura completamente distinta, porque se sitúa en otra época y en el oeste americano", explica el cineasta que precisa que la cinta mantiene la parte "emotiva" del cortometraje. En la película aparece Nick, un niño que sufre parálisis cerebral y que sirve como homenaje al hijo fallecido de Solís en 2021, además de Mary, que encarna a su hija . "Para mí, significa la oportunidad de dar vida a mi hijo tres años después de fallecer, justo cuando empezamos con la película", ha asegurado el cineasta. La historia que refleja 'Buffalo Kids' relata la historia real de los trenes de huérfanos que había en el siglo XIX en Nueva York y que conducía a los menores por el oeste en busca de una familia de acogida. "Cuando nos enteramos de esa historia, nos voló la cabeza, porque eso nos dio pie a ir desarrollando ideas de qué podía pasar en ese viaje", recuerda Solís. Por su parte, 'Galo' confía en que 'Buffalo Kids' genere las buenas impresiones y recuerdos que logró 'Cuerdas'. "Ojalá consigamos que cuando salgan las familias del cine, salga sonriendo, contentos y compartiendo impresiones. Y que al cabo del tiempo, se sigan acordando porque la película ha sido especial para ellos", comenta. "Nuestro objetivo es que disfruten las familias, por eso hacemos cine de familia. Ni infantil ni adulto. Queremos que se disfrute en conjunto. Nuestra filosofía es si a mí me gusta, creo que gustará a la gente", señala el realizador. El tándem ha trabajado desde 2014 en otras exitosas películas como 'Tadeo Jones' o la reciente 'Momias', que obtuvo en la taquilla española casi seis millones de euros y casi un millón de espectadores en 2023, y como agregan sus creadores, el proyecto logró más de 54 millones de euros en el mundo, consiguiendo ser la 10ª película más taquillera de todos los tiempos en España. "HAY QUE MOSTRAR A LA GENTE QUE EXISTE EN LA REALIDAD" Por otro lado, Solís ensalza que el cine cada vez acoja con mayor frecuencia a personajes con discapacidad y sostiene que hay que mostrar a la gente de "todo tipo tal y como existe en la realidad" porque se trata de algo "normal". "No es importante que salgan en la pantalla para reivindicar algo, es normal que aparezcan. Cada uno aporta lo que puede y eso es lo normal", defiende. En este sentido, pone de ejemplo al personaje de Nick en 'Buffalo Kids' y cómo se relaciona con los otros personajes y con las aventuras. "Nosotros no queríamos una película que girase en torno a él. Es uno más que vive la aventura igual que el resto. No hay que tratarlo con condescendencia", explica. Por último, preguntados acerca de si tienen presión a la hora de sacar adelante los proyectos, por el éxito que cosechan sus producciones, 'Galo' y Solís recalcan que ellos trabajan con "libertad" porque hacen el tipo de películas que a ellos les gustaría ver. "Cuando terminamos las películas es cuando nos entran las dudas, pero hasta el momento nos ha ido bien. Quizá tengamos la suerte de que todos los proyectos en los que hemos participado han ido muy bien y eso no nos genera presión", sentencia 'Galo'.

