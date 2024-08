Minsk anuncia consultas con aliados por últimas acciones de Kiev y defiende su derecho a legítima defensa

El Gobierno de Bielorrusia ha anunciado este sábado que pondrá en marcha una ronda de contactos con algunos de sus socios internacionales, tras denunciar la incursión de varios aviones no tripulados ucranianos en su espacio aéreo durante la misma jornada, y ha asegurado que responderá en consecuencia ante cualquier nuevo ataque. "Debido al peligro de la situación y los riesgos globales, (...) iniciaremos las consultas apropiadas con nuestros aliados y socios, así como a través de estructuras internacionales", ha informado Exteriores en un comunicado, en el que ha aseverado además que, "por supuesto, Bielorrusia hará pleno uso de su derecho a la legítima defensa y responderá adecuadamente a cualquier provocación o acción hostil". En la misma nota, las autoridades de Minsk han dicho que proporcionarán "información detallada sobre el incidente" en cuestión "a las estructuras pertinentes de la ONU y la OSCE, así como a los miembros de las organizaciones y asociaciones internacionales de las que forma parte Bielorrusia". Asimismo, han hecho un llamamiento a "los pueblos de la vecina Europa" para que "enfríen a sus políticos militantes", advirtiendo de que, "si el conflicto se expande" más allá de las fronteras de Ucrania, "no habrá ganadores" puesto que "el fuego envolverá toda la región y se extenderá, incluidos los países de la Unión Europea". Estas declaraciones llegan después de que "un grupo de vehículos aéreos no tripulados de ataque lanzados desde el territorio de Ucrania violaran la frontera con Bielorrusia" este viernes, siendo "derribados por las fuerzas de defensa aérea (del) país"; "un incidente muy grave que no quedará sin una evaluación jurídica y sustantiva internacional adecuada", según la misma nota. "Estas acciones criminales agravan radicalmente la situación y representan un intento peligroso de ampliar la zona del conflicto actual en nuestra región. Al mismo tiempo, intentan involucrar a Bielorrusia, que invariablemente aboga por resolver la crisis y detener el derramamiento de sangre", ha sentenciado el Ministerio de Exteriores, exhortando a "las partes a que entren en razón y se detengan". Este mismo sábado, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, ha ordenado reforzar los despliegues militares en la región de Gómel, en el sur del país y en la frontera con Ucrania, en respuesta a la misma incursión. Fue el propio Lukashenko quien, horas antes, había denunciado que las Fuerzas Aéreas de su país entraron este pasado viernes en alerta tras detectar una incursión de "docenas" de presuntos aviones no tripulados de Ucrania en el espacio aéreo del país.

Compartir nota: Guardar Nuevo