El presidente filipino condena el "temerario" encontronazo del jueves con las fuerzas aéreas chinas

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., ha condenado este domingo el incidente ocurrido esta semana entre aviones chinos y filipinos sobre las aguas disputadas del mar de la China Meridional como un gesto "temerario e ilegal" del Ejército chino. El comandante del Ejército de Filipinas, el general Romeo Brawner, denunció ayer que dos aviones de la fuerza aérea china "ejecutaron una maniobra peligrosa alrededor de las 09.00 horas del jueves" al interponerse en el rumbo de una patrulla aérea filipina y de disparar bengalas en su trayectoria sobre el arrecife de Scarborough (o Huangyan Dao, para Pekín). Aunque no hubo víctimas que lamentar, el presidente filipino lamentó especialmente que las tensiones entre ambos países se hayan extendido al espacio aéreo "justo en un momento en que estábamos calmando las aguas", en particular después del exitoso acuerdo alcanzado entre Manila y Pekín para facilitar el reabastecimiento de un puesto de control militar filipino en la zona. "Me gustaría que China demostrara que es completamente capaz de comportarse con responsabilidad tanto en el cielo como en el mar", ha manifestado el mandatario filipino a través de un comunicado publicado en su página de Facebook, antes de felicitar al Ejército filipino por su comportamiento exhibido durante el incidente. La versión china es que, el 8 de agosto, un avión NC-212 de la Fuerza Aérea de Filipinas "entró ilegalmente en el espacio aéreo" del país y comenzó a "interferir" con las actividades regulares de entrenamiento a pesar de las repetidas advertencias. Así pues, el Mando del Ejército de China para el Escenario Sur "desplegó fuerzas navales y aéreas expulsar al avión "de manera profesional y con apego a las normas legales", de acuerdo con el comunicado recogido por el diario oficial chino Global Times. "China insta a la parte filipina a que cese de inmediato sus infracciones, provocaciones, distorsiones y exageraciones", según el comunicado del Ejército chino, que termina reivindicando su "soberanía indiscutible sobre Huangyan Dao y sus aguas adyacentes".

