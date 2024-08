Los creadores de 'Toy Story' reviven las historias del exitoso filme por su 30 aniversario

Anaheim (EE.UU.), 9 ago (EFE).- Los creadores de 'Toy Story' revivieron este viernes las historias de uno de los filmes animados más queridos del estudio de Disney Pixar para celebrar por anticipado el 30 aniversario de la película de uno de los estudios de animación más reputados de Hollywood.

En los años noventa Pixar "era una especie de empresa emergente rudimentaria", dijo Bob Pauley, uno de los diseñadores de personajes de esta cinta, estrenada en noviembre de 1995 y nominada a tres Óscar, en una charla en la convención para fans de D23 que se celebra desde este viernes en los estudios de Disney.

La productora Bonnie Arnold, la vicepresidenta de Pixar Katherine Sarafian, los guionistas Pete Docter y Andrew Stanton, y el productor Jonas Rivera, recordaron cómo fue trabajar en su juventud en la que sería la primera película de animación por ordenador de la historia.

"Pensábamos: si vamos a caer, caeremos haciendo algo en lo que creemos", dijo Docter, creador y guionista de la historia original junto a Stanton y el director John Lasseter.

Los creadores de 'Toy Story' presentaron a Disney tres proyectos que no tuvieron éxito antes de llevar a la acción la historia en los muñecos Woody y Buzz Lightyear.

"Una era sobre 'Jim and the Giant Peach', otra sobre 'Bob the Dinosaur' y la tercera era una rara idea original a medio cocinar sobre un muñeco de ventrílocuo y Tin Toy teniendo un viaje por carretera juntos, y en este fue en el que nos pidieron trabajar un poco más", recordó Andrew.

Arnold aseguró que fue un viaje complicado intentar producir la cinta debido a que todos tenían dudas e inseguridades en torno a lo que estaban trabajando.

"Solo nosotros habíamos visto lo que estábamos haciendo y los primeros en ver el proyecto fueron unos ejecutivos de Burger King, a quienes queríamos de socios y se volvieron locos, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que teníamos algo importante", explicó Arnold.

La productora también recordó que debido a lo novedoso del proyecto, el presupuesto que otorgó Disney otorgado un poco al azar y resultó en "la película más barata" que han realizado, al haber recibido un total de 30 millones de dólares para su realización.

Durante el panel también se mostraron imágenes de los primeros bocetos de la cinta y fotografías del pequeño grupo de jóvenes creativos que alzaron el proyecto que cambió la historia del cine de animación.

El gigante de entretenimiento anunció el pasado abril el regreso a la pantalla de esta exitosa franquicia el 19 de junio de 2026.

La última película de 'Toy Story' se estrenó en 2019 y fue un éxito taquillero que acumuló 1.073 millones de dólares que incluso le valió el Óscar a mejor película animada en 2020.

La convención D23 es el evento bianual organizado por el grupo de medios Disney en la ciudad californiana de Anaheim y en el que miles de fans se darán cita hasta este domingo para conocer las novedades de Marvel, Pixar, Star Wars o Disney Animation.