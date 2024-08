Jakob Ingebrigtsen resurge en los 5.000; Thierry Ndikumwenayo decimoquinto

París, 10 ago (EFE).- Cuatro días después del revés sufrido en los 1.500 metros, en los que quedó cuarto y sin podio, el noruego Jakob Ingebrigtsen resurgió en los 5.000, su prueba favorita, y con un final explosivo llegó a meta en solitario parando el crono en 13:13.66, casi once segundos menos que el español Thierry Ndikumwenayo, decimoquinto.

Ingebrigtsen es un atleta superlativo pero su carácter, arrogante en muchas ocasiones, le hace ser querido u odiado a partes iguales. Eso se comprueba cuando compite, con muchos aplausos pero también algunos pitos.

En el Estadio de Francia, en París, dio una auténtica lección de poderío, confianza y táctica, esperando el momento clave de la carrera, los últimos doscientos metros, para asestar un golpe que, una vez más en su distancia fetiche, le volvió a llevar al oro.

La carrera, rápida desde el principio con constantes alternativas al marcar el ritmo, fue liderada en las dos últimas vueltas por los etíopes Hagos Gebrhiwet, Biniam Mehary y Addisu Yihune, que quizá pagaron demasiado caro ese esfuerzo y se vieron fuera del podio al final.

El que ganó fue Ingebrigtsen, que se reservó las fuerzas y cuyo cambio de marcha en la última vuelta le sirvió para llegar a meta en solitario con 13:13.66.

Segundo fue el keniano Ronald Kwemoi con 13:15.04 y tercero el estadounidense Grant Fisher con 13:15.13.

El español Thierry Ndikumwenayo, recalificado para la final tras prosperar la reclamación del equipo español respecto a la caída que sufrió el atleta a 80 metros de la meta en su serie de semifinales, quiso ser protagonista hasta que le aguantaron las fuerzas.

Al final, el atleta del Playas de Castellón concluyó en decimoquinto lugar con 13:24.07, muy lejos de su marca personal, 12:48.10.

"Siempre he tenido sensaciones buenas. Vine para hacer mi carrera pero no ha sido como esperaba. Hay que estar contentos. He intentado ir adelante para evitar lo del otro día pero mi cuerpo estaba un poco cansado. He intentado hacerlo mejor pero no es lo que esperaba", dijo el discípulo de Pepe Ortuño al término de la carrera. EFE

