Sudán enviará una delegación a Yeda para hablar con EEUU sobre las negociaciones de tregua

El Cairo, 9 ago (EFE).- El Gobierno de Sudán, controlado por la cúpula militar, anunció este viernes que enviará una delegación a la ciudad saudí de Yeda para consultar con Estados Unidos sobre las negociaciones de paz que se celebrarán a mediados de agosto en Ginebra (Suiza).

"El Gobierno de Sudán decidió enviar una delegación a la ciudad de Yeda, en el reino de Arabia Saudí, encabezada por el ministro de Minerales, Mohamed Bashir Abdulá Abu Namu, para consultar con el Gobierno de los Estados Unidos sobre su invitación para asistir a la negociaciones que se celebrarán en Ginebra el próximo 14 de agosto sobre la guerra", informó hoy la agencia de noticias oficial sudanesa SUNA.

El escueto comunicado afirmó que el Gobierno de Sudán tomó esta decisión con el interés de "lograr la paz, la seguridad y la estabilidad en el país" y "aliviar el sufrimiento resultante de la guerra lanzada por la milicia rebelde de nuestro pueblo y ciudadanos", en referencia al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), liderado por Mohamed Hamdan Daglo, alias 'Hemedti'.

Hace una semana las FAR insistieron en que siguen dispuestas a participar en conversaciones para detener la guerra en Sudán, después de que el Ejército afirmara días antes que no negociará con su rival y que no bajará las armas "hasta que el país esté limpio de rebeldes".

La nota no detalló cuándo tendrá lugar esta reunión previa entre EE.UU. y Sudán, que todavía no ha confirmado si finalmente participará en las conversaciones previstas para la próxima semana en la ciudad suiza de Ginebra, si bien en numerosas ocasiones el Ejército sudanés ha reiterado que no se sentará a negociar con los paramilitares.

El objetivo de estas conversaciones en Suiza, según EE.UU., es lograr "el cese de la violencia en todo el país, permitir el acceso de la ayuda humanitaria a todos los necesitados y desarrollar un sólido mecanismo de supervisión y verificación que garantice la aplicación de cualquier acuerdo".

Desde que comenzó la guerra en Sudán entre ambas partes se han intentado en numerosas ocasiones conversaciones para lograr un alto el fuego, aunque ninguna ha prosperado.

La última fue a mediados de julio en Ginebra en la que delegaciones de los bandos en conflicto terminaron nueve días de reuniones por separado con un mediador de la ONU para intentar mejorar la protección de civiles en las zonas de mayores hostilidades, sin apenas avances aunque con algunos compromisos unilaterales de ampliar el acceso de ayuda humanitaria.

El conflicto entre el Ejército sudanés y las paramilitares, en torno a la integración de éstas al poder surgido tras el golpe militar de 2021, estalló en abril de 2023 y se ha convertido en la mayor crisis de desplazados del mundo, con 10 millones de desplazados internos y 2 millones de refugiados, y ha provocado decenas de miles de muertos. EFE

sr-rsm/alf