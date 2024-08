La mezquita de Gotemburgo suspende a dos imanes por rezar por el difunto líder de Hamás, Ismail Haniye

Las autoridades de la mezquita de la ciudad de Gotemburgo, ubicada en el sureste de Suecia, han confirmado la suspensión de dos imanes después de que, "a petición de algunos visitantes", el pasado viernes se llevara a cabo una oración en recuerdo del difunto líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye. El imán responsable de la oración ha argumentado que "su intención era que todo el mundo reciba una oración final sin importar quien sea", y que en el momento del rezo no reparó en pensar en las consecuencias. "La decisión fue teológicamente correcta, pero inapropiada", han señalado las autoridades del templo en sus redes sociales. Asimismo, la dirección de la mezquita ha subrayado que la decisión del imán fue tomada "sin consultar a la administración de la mezquita", cuyos líderes estaban de vacaciones "y desconocían la decisión". Así, han suspendido al imán responsable de la oración por Haniye y a otro imán más del que se desconoce mayor información. "Para asegurar que situaciones similares no se repitan, la dirección introducirá procesos de decisión más claros y capacitará a todos los imanes. Nuestra mezquita sigue firmemente comprometida con la promoción de la paz y la coexistencia, así como contra toda forma de extremismo", ha señalado el consejo de administración del templo. El líder del brazo político de Hamás falleció a finales de julio víctima de un ataque mientras se encontraba en la capital de Irán, Teherán, donde había asistido a la toma de posesión del presidente Masud Pezeshkian. Aunque Hamás e Irán han atribuido el ataque a Israel, estos aún no se han pronunciado oficialmente al respecto. Tras la muerte de Haniye, Hamás ha nombrado a su líder en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, como máximo responsable de la organización islamista en lo que se considera un golpe sobre la mesa en la guerra contra Israel. Sinwar es considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre, origen de la guerra en Oriente Próximo.

