Los primeros 'Hobitts de Flores' medían apenas un metro de adultos

Los primeros progenitores del Homo floresiensis, una rara especie de homínido de la isla indonesia de Flores, eran tan pequeños como un metro de estatura, según un hueso de húmero de adulto rcién hallado. Los nuevos hallazgos, presentados en Nature Communications y que datan de hace unos 700.000 años, arrojan luz sobre la evolución los llamados "Hobbits de Flores", cuyos restos fueron descubiertos en 2003 en la cueva de Liang Bua, en el oeste de la isla, por un equipo codirigido por el arqueólogo australiano-neozelandés Profesor Mike Morwood (1950-2013). Las pruebas arqueológicas sugieren que estos humanos diminutos y de cerebro pequeño habitaron Liang Bua hace tan solo 50.000 años, una época en la que nuestra propia especie (Homo sapiens) ya estaba establecida desde hacía mucho tiempo en Australia, al sur. Se ha debatido mucho sobre el origen de los misteriosos humanos de Flores. En un principio se planteó la hipótesis de que el Homo floresiensis era un descendiente enano del Homo erectus asiático primitivo. Otra teoría es que el "Hobbit" es un resto superviviente tardío de un homínido más antiguo de África que precedió al Homo erectus y que era de pequeña estatura, en cuyo caso los posibles candidatos incluyen al Homo habilis o al famoso "Lucy" (Australopithecus afarensis). Aparte de Liang Bua, los fósiles de homínidos solo se han encontrado en un único lugar de Flores: el yacimiento al aire libre de Mata Menge, a 75 km al este de la cueva. Situado en las praderas tropicales escasamente pobladas de la cuenca de So'a, este yacimiento ya había aportado varios fósiles de homínidos (un fragmento de mandíbula y seis dientes) excavados en una capa de arenisca depositada por un pequeño arroyo hace unos 700.000 años. Los restos fósiles de Mata Menge, que datan de 650.000 años antes que los homínidos de Liang Bua, pertenecen a al menos tres individuos con mandíbulas y dientes ligeramente más pequeños que los del Homo floresiensis, lo que implica que el tamaño corporal pequeño evolucionó temprano en la historia de los homínidos de Flores. Sin embargo, como no se habían encontrado elementos postcraneales (huesos de debajo de la cabeza) en el registro fósil de este yacimiento, no se pudo confirmar que estos homínidos de la cuenca de So'a fueran al menos tan pequeños como el Homo floresiensis (o incluso ligeramente más pequeños). Tampoco estaba claro a qué especie pertenecían los fósiles de Mata Menge, debido a la falta de más especímenes diagnósticos. Sin embargo, se consideró que algunos dientes tenían una forma intermedia entre los del Homo erectus asiático temprano y el Homo floresiensis. El nuevo estudio fue dirigido por el profesor Yousuke Kaifu de la Universidad de Tokio, Iwan Kurniawan del Centro de Estudios Geológicos de Indonesia y el profesor asociado Gerrit van den Bergh de la Universidad de Wollongong. Informa del descubrimiento de tres fósiles de homínidos adicionales de Mata Menge que datan de hace 700.000 años, el resultado de varias temporadas de campo de excavaciones en este sitio. Lo más importante es que el nuevo conjunto incluye el primer elemento postcraneal, un eje distal de un húmero adulto (la mitad inferior del hueso del brazo superior). La recuperación de un hueso fósil de una extremidad del sitio de excavación de Mata Menge ha sido esperada durante mucho tiempo debido a la gran cantidad de evidencia que proporciona sobre el origen ancestral del Homo floresiensis. La microscopía digital de la microestructura indica que el pequeño húmero es de un individuo adulto. Basándose en la longitud estimada del hueso, el equipo pudo calcular la altura corporal de este homínido en unos 100 cm. Este húmero es unos 6 cm más corto que la altura corporal estimada del esqueleto de Homo floresiensis de 60.000 años de antigüedad hallado en Liang Bua (unos 106 cm, según la longitud del fémur). "Este húmero adulto de 700.000 años no sólo es más corto que el del Homo floresiensis, sino que es el hueso del brazo superior más pequeño conocido en el registro fósil de homínidos en todo el mundo", afirmó en un comunicado el profesor Adam Brumm, del Centro de Investigación Australiano para la Evolución Humana de la Universidad Griffith, coautor del artículo. "Este espécimen tan raro confirma nuestra hipótesis de que los antepasados del Homo floresiensis tenían un tamaño corporal extremadamente pequeño; sin embargo, ahora resulta evidente, a partir de las diminutas proporciones de este hueso de la extremidad, que los primeros progenitores del 'Hobbit' eran incluso más pequeños de lo que habíamos pensado anteriormente". Los dos dientes de homínido adicionales de Mata Menge también son pequeños, y uno de ellos presenta características de forma que son más consistentes con el Homo erectus primitivo de Java. Esta similitud no apoya la hipótesis de que el Homo floresiensis evolucionó a partir de un tipo de homínido anterior y más primitivo, como nunca se ha encontrado en Indonesia, o en la región más amplia fuera de África. Los restos humanos de Mata Menge, que ahora suman 10 especímenes fósiles, pertenecen al menos a cuatro individuos (incluidos dos niños). Todos ellos son muy similares anatómicamente al Homo floresiensis de Liang Bua y ahora pueden considerarse una variante más antigua de este homínido. Sin embargo, aunque era un antepasado directo del "Hobbit", esta forma anterior tenía una dentición menos especializada (dientes más primitivos) que su descendiente en Liang Bua.

Compartir nota: Guardar Nuevo