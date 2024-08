Fonsi Nieto, enamorado de Maider Barthe y ejerciendo de padrazo durante sus vacaciones familiares en Ibiza

Incondicional de Ibiza, donde posee una espectacular mansión, Fonsi Nieto ha elegido un año más la isla pitiusa para disfrutar de sus vacaciones de verano. Como no podía ser de otro modo, el expiloto de motociclismo se encuentra acompañado por su novia, Maider Barthe -con la que acaba de celebrar su segundo aniversario de relación- y por sus dos hijos, Lucas y Hugo, con los que intenta pasar el máximo tiempo posible. Presumiendo de su maravillosa relación, la familia se ha dejado ver de lo más relajada en un conocido chiringuito en una de las playas más populares de la isla. Demostrando que son una pareja más que consolidada, la periodista catalana estuvo especialmente atenta y cariñosa con los hijos de su pareja, a los que no le quitó ojo en ningún momento. Compartiendo confidencias con ellos mientras Fonsi continuaba con la comida en el restaurante, Maider no dudó en acompañar a los pequeños a las rocas para fotografiarlos junto a unas amiguitas con las que compartieron risas y juegos. A pesar de su día a día separados, Lucas (12) y Hugo (3) demostraron tener una maravillosa relación de hermanos, una unión que sus respectivas madres, Alba Carrillo y Marta Castro, han fomentado desde que decidieron poner punto y final a su relación sentimental con Fonsi. A lo largo de la jornada Maider también tuvo tiempo de dedicarle algunas muestras de cariño a su pareja que las recibió con el rostro aparentemente serio y la mirada perdida. Finalmente, el sobrino de Ángel Nieto se marchaba del lugar con su hijo pequeño en brazos mientras su pareja se derretía en muestras de cariño con una de las otras niñas que les había acompañado durante el almuerzo. Fonsi ha encontrado en Maider a su media naranja. A pesar de que por el momento no se plantean oficializar su relación ni pasar por el altar, el madrileño ha dejado atrás las polémicas que le persiguieron en el terreno amoroso durante buena parte de su vida, y tras sus historias de amor fallidas con rostros conocidos como Elsa Pataky, Ariadne Artiles, Alba Carrillo y Marta Castro, ha encontrado la estabilidad en la jefa de prensa de Yamaha, con la que mantiene una discreta relación desde verano de 2022.

