Día 13. María y Alvaro; China en natación artística y Lucía Yépez; las fotos del día

París, 7 ago (EFE).- España, en marcha. China, en natación artística. Y la ecuatoriana Lucía Yépez, en lucha.Son tres de las imágenes el día. España abrió la jornada con un oro en maratón mixto de relevo. Un extremeño, Álvaro Martín, y una granadina, María Pérez, son la pareja de oro del atletismo español. En París, al igual que hicieron el pasado año en Budapest, han vuelto a demostrar el nivel de la marcha española, pulida con esmero y dedicación por José Antonio Carrillo y Jacinto Garzón.

China fue oro en la natación artística y la ecuatoriana Lucía Yépez en lucha, animó los JJOO. Estas son las cinco noticias de la jornada:

Llerena, en Badajoz, y Orce, en Granada, son dos pueblos separados por unos 400 kilómetros y unidos por una misma pasión, la de sus paisanos Álvaro Martín y María Pérez, dos atletas que están paseando el nombre de sus localidades y de España entera por todo el mundo.

Álvaro y María. María y Álvaro. Una pareja que ha devuelto el esplendor a la marcha española conquistando en apenas un año los mayores títulos deportivos que uno puede lograr.

En agosto de 2023, en el Mundial de Budapest, ambos ganaron el oro en los 20 y 35 km, y un año después, en los Juegos Olímpicos de París, con la torre Eiffel casi a sus pies, en Trocadero, lograron otro metal dorado en el nuevo maratón mixto por relevos, una prueba inédita. Eso una semana después de recoger una plata en los 20 km, en el caso de la granadina, y un bronce en el del extremeño.

Sus nombres son sinónimo de éxito pero también de esfuerzo, humildad, trabajo y dedicación. Cuatro cualidades innegociables para Jacinto Garzón y José Antonio Carrillo, los respectivos entrenadores de María y Álvaro y artífices, en gran parte, de estos resultados.

Garzón, de Granada, nacido en 1982, es analítico y entusiasta de su tarea como entrenador. Pertenece a una generación completamente distinta a la de José Antonio Carrillo, que, un año antes, montó el Club Athleo en la localidad murciana de Cieza, inspirado por la ilusión que le despertó ver la película 'Carros de fuego'. Ahora, a sus 67 años, ha cumplido sueños y su sonrisa la pasea cada vez más orgulloso por todos los grandes campeonatos del mundo, siempre con su sombrero de paja sobre la cabeza.

Los dos son entrenadores 24/7. Veinticuatro horas y siete días a la semana. Igual que María y Álvaro, cuya rutina de entrenamientos y cuidados es espartana. Han renunciado a mucho durante estos últimos años, a veces incluso asumiendo un alto coste personal. Por eso, los éxitos saben mejor.

La natación artística española volvió a subir a un podio olímpico doce años después, tras colgarse este miércoles la medalla de bronce en la modalidad por equipos en los Juegos de París.

Un metal que premió la fortaleza de un grupo que, perjudicado por la decisión, nada habitual, de revisar las puntuaciones de Estados Unidos y Japón en la rutina libre, pasó de tener casi encarrilado el podio a verse inmerso en una intensa batalla con norteamericanas y asiáticas por las medallas.

Duro golpe que pareció afectar a las pupilas de Mayuko Fujiki que en la segunda de las tres jornadas en las que se dividió la final, la dedicada a la rutina libre, se vio claramente superado Estados Unidos, que puso rumbo hacia la medalla de plata, que finalmente acabó conquistando.

Una circunstancia que condenó al equipo español a tener que conformarse con pelear por la medalla de bronce con Japón, ya que el oro parecía propiedad de la inalcanzable China, en una jornada final en la que las españolas partían con 10,0822 puntos de ventaja sobre las niponas.

Escaso botín si se tiene en cuenta la medalla de bronce que el equipo japonés se colgó en los Mundiales de Fukuoka de 2023 en la rutina acrobática, la especialidad en la que España y Japón se jugaron este miércoles el último escalón del podio.

Pero el equipo español, como señalaba el nombre de su ejercicio acrobático "One shot, one opportunity", no estaba dispuesta a dejar pasar la ocasión de subir a un podio olímpico que se le resistía desde los Juegos de Londres 2012.

Algo que consciente o insconcientemente parecieron tener los organizadores de los Juegos Olímpicos de París, que eligieron a Ona Carbonell, doble medallista de plata en la capital británica, para ser la encargada de dar los tres bastonazos con los que se declaró abierta la jornada de competición.

Un aliciente más para Txell Ferré, Marina García, Lilou Lluís, Meritxell Mas, Alisa Ozhogina, Paula Ramírez, Iris Tió y Blanca Toledano que brillaron como nunca con sus figuras y acrobacias en una mezcla de músicas que fusiono el 'O Fortuna' de Carl Orff con el rap de Eminen y su 'Loose yourself'.

La luchadora ecuatoriana Lucía Yépez tuvo una emotiva videollamada con su madre tras clasificarse para la final de la categoría de hasta 53 kilos en la que le aseguró que, con la medalla olímpica que ya se ha asegurado, podrá comprarle la casa que le había prometido.

"Ya te voy a comprar la casa de tus sueños. Ya no vas a trabajar, mamita de mi vida", dijo Yépez a su madre, en un vídeo difundido por el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), tras haber derrotado en las semifinales a la alemana Annika Wendle por un claro 10-0.

La joven luchadora se clasificó este miércoles en París para la final de la categoría de lucha libre femenina de hasta 53 kilos, al vencer a la alemana Annika Wendle por un claro 10-0. Con este logro, Yépez Guzmán, de tan solo 23 años y apodada 'la Tigra', se asegura como mínimo una medalla de plata, que será la primera presea olímpica lograda por Ecuador en toda su historia en cualquier tipo de disciplina de lucha.

Así lo reflejaron los gestos de la ecuatoriana tras sentenciar la semifinal por superioridad técnica, al llevar el marcador hasta la decena de puntos sin haber dado lugar a su rival germana de inaugurar siquiera su cuenta personal en el estadio Arena Campo de Marte, que se levanta muy cerca de la torre Eiffel.

La luchadora latinoamericana cayó inmediatamente de rodillas bajo los aplausos de las gradas, abrumada de alegría, y cuando se levantó lo celebró con un grito, saludando a su rival, y yendo corriendo hacia la grada para saludar a la afición.

En la final, que se disputará este jueves en el mismo escenario, 'la Tigra' deberá enfrentarse a la japonesa Akari Fujinami, quien derrotó también por superioridad técnica a su rival en la otra semifinal, la china Pang Qianyu.

Fujinami, de 20 años, fue campeona del mundo de lucha en su categoría en los años 2021 y 2023 y permanece invicta desde su salto al circuito senior.

La descalificación de la deportista india Vinesh Phogat, una de las líderes del movimiento #MeToo contra los abusos sexuales cometidos en la federación, en la final de lucha libre de 50 kilos en París por no cumplir con el peso requerido suscitó este miércoles indignación y pesar en su país natal.

"Lamentamos comunicarles a los miembros del contingente indio la noticia de la descalificación de Vinesh Phogat de la categoría de 50 kg de lucha femenina. A pesar de los esfuerzos que hizo el equipo durante la noche, esta mañana pesó unos gramos más", anunció este miércoles la Asociación Olímpica India (IOA) en la red social X.

Esta descalificación es doblemente amarga, ya que habría sido la primera vez que una luchadora india pisaba la colchoneta en la ronda final, y la primera ocasión en la que Phogat se aseguraba una presea olímpica.

Además de estar fuera de la carrera por el oro, la luchadora no recibirá ninguna medalla, ya que será "eliminada de la competición y clasificada última, sin ránking", según determina el reglamento de la Federación Internacional de Luchas Asociadas.

El primer ministro de la India, Narendra Modi, expresó en X su desesperación ante la situación, y puso de relieve la resistencia de la deportista y el orgullo que esta supone para el país.

"Vinesh, ¡eres una campeona entre campeones! Eres el orgullo de la India y una inspiración para todos y cada uno de los indios. Ojalá las palabras pudieran expresar la desesperación que siento", dijo.

"Sé que eres la personificación de la resistencia. Siempre ha sido tu naturaleza afrontar los retos", añadió el mandatario.

El brasileño Augusto Akio, de 23 años, se colgó este miércoles la medalla de bronce en los Juegos de París en la modalidad skateboarding 'park', que fue vencida por el australiano Palmer Keegan, con un 93,11; seguido del estadounidense Tom Schaar (92,23).

Keegan revalidó el oro que había logrado en Tokio. Akio, alias'Japinha', recaudó 91,85 puntos, muy cerca del cuarto puesto de su compatriota Pedro Barros (plata en Tokio-2021), que obtuvo 91,65.

El patinador de Curitiba, que tiene orígenes japoneses, jugó a los malabares antes de entrar en la final, una actitud que creó hilaridad entre el público.

Se trata de la segunda medalla que el skateboarding da a Brasil en estos Juegos de París, después de la de bronce de Rayssa Leal en la modalidad 'street'. Comparado con Tokio, el país sudamericano perdió una presea (había logrado tres de plata en 2021).

Akio se había clasificado para la final en el último puesto, como octavo, y fue gracias a su tercera y última tirada que logró convencer a los jueces y elevar su nota por encima de los 90.

En una pista de La Concordia donde acudió el rapero Snoop Dogg y la leyenda del skating Tony Hawk, la hinchada brasileña se hizo escuchar para animar a sus tres finalistas: Akio, Barros y Luigi Cini. Ningún otro país clasificó a tantos patinadores para la decisión.

En la fase de clasificación, habían sido eliminados los españoles Danny León y Alain Kortabitarte. En la misma, participaron dos de los deportistas más veteranos en estos Juegos, el sudafricano Dallas Oberholzer (49 años), y Andrew McDonald (51 años), quienes terminaron eliminados.

Esta se trata la segunda edición en la que el skateboarding, deporte urbano nacido en Estados Unidos, está incluido en los Juegos con dos modalidades.

La 'park' cuenta con rampas más pronunciadas y menos obstáculos, privilegiando la velocidad y los saltos espectaculares, en contraposición con la 'street', que en su recorrido coloca barandillas y escaleras. EFE

lv