Apple Intelligence llegará primero a la UE a través de macOS Sequoia

El ecosistema impulsado por Inteligencia Artificial (IA) Apple intelligence llegará a la Unión Europea primero a ordenadores Mac, según se ha comprobado recientemente en la última versión beta de su sistema operativo, macOS Sequoia 15.1. Apple Intelligence es un sistema de IA personal que estará integrado próximamente en los diferentes equipos que fabrican los de Cupertino con sistemas operativos iOS18, iPadOS 18 y macOS Sequoia y que ofrece una experiencia ajustada a las necesidades de cada usuario. La firma tecnológica planea introducirlo a partir de este otoño -ya se ha advertido en las betas sus SO para iPhone y tabletas-, pero retrasará su lanzamiento en la Unión Europea (UE) debido a una serie de "incertidumbres regulatorias" relacionadas con la Ley de Mercados Digitales (DMA). El medio especializado 9to5Mac ha revisado recientemente las notas de la primera versión beta para desarrolladores de macOS Sequoia 15.1 y las ha comparado con las de iOS 18.1. Mientras que en éstas últimas se indica que "Apple Intelligence no está disponible actualmente en la UE ni en China", ha advertido un cambio en la información relacionada con el sistema operativo para Mac. En concreto, las notas de la beta para macOS Sequoia 15.1 apuntana a que "Apple Intelligence no está disponible actualmente para China", sin mencionar en ningún momento a los países de la Unión Europea. En este sentido, el portal especializado ha recordado que la DMA exige unos requisitos en iPhones e iPads, pero que estos no se extienden a equipos Mac, por lo que Apple no tendría impedimento para lanzar Apple Intelligence en la UE.

