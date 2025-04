BingX celebra su séptimo aniversario con la campaña "Tu voz, nuestra historia"

CIUDAD DE PANAMÁ, 14 de abril de 2025

CIUDAD DE PANAMÁ, 14 de abril de 2025 /PRNewswire/ -- Para celebrar su séptimo aniversario, BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas a nivel global, ha anunciado una campaña de historias de usuario titulada "Tu Voz, Nuestra Historia", invitando a usuarios de todo el mundo a compartir sus experiencias únicas y momentos inolvidables con BingX. Esta campaña, basada en la visión de BingX de priorizar al usuario, estará vigente del 14 de abril de 2025 a las 10:00 (UTC) al 30 de abril de 2025 a las 10:00 (UTC). En agradecimiento a la comunidad, BingX ofrece un premio anticipado de 10.000 USDT para los primeros 1.000 participantes. Quienes cuenten su historia tendrán la oportunidad de ganar cajas de regalo de aniversario de edición limitada, un iPhone 16 Pro Max, un iPad Pro y un Apple Watch.

Desde su fundación en 2018, BingX se ha convertido en una de las principales plataformas de trading de criptomonedas a nivel mundial, gracias a la confianza y el apoyo de su vibrante comunidad. Como parte del hito de este año, BingX destaca a las personas detrás de la plataforma: sus usuarios. La campaña invita a esos usuarios y a miembros de la comunidad a compartir historias personales, ya sea sobre su primera operación con criptomonedas, un momento que les cambió la vida o cómo BingX ha contribuido a su trayectoria en el mundo de las criptomonedas.

Algunas historias seleccionadas se presentarán en las redes sociales globales de BingX, el blog y la campaña de video, con recompensas exclusivas para los participantes. Quienes más se destaquen no solo verán sus participaciones convertidas en un video especial de aniversario, que resaltará el espíritu global y la diversidad de los usuarios de BingX, sino que también tendrán la oportunidad de participar en una sesión de preguntas y respuestas (AMA) en vivo con Vivien Lin, Chief Product Officer de BingX. Esta sesión interactiva ofrece a esos usuarios una oportunidad única de interactuar directamente, compartir sus experiencias e intercambiar ideas que podrían definir el futuro de la plataforma.

La propia Lin compartió sus sinceras reflexiones: "Cada trade cuenta una historia, pero detrás de cada una hay una persona llena de esperanza, deseos y resiliencia. Al celebrar nuestro séptimo aniversario, no solo recordamos nuestros logros, sino que también destacamos a las personas que lo hicieron posible. Esta campaña es una oportunidad para celebrar a nuestros usuarios, no solo como traders, sino como visionarios, creadores y soñadores. A través de estas historias, comprendemos cómo BingX ha impactado vidas en todo el mundo y, a su vez, cómo nuestros usuarios nos han moldeado. Me entusiasma especialmente conocerlos durante la sesión de preguntas y respuestas y escuchar cómo podemos seguir construyendo una plataforma que evolucione con todos ellos".

Esta campaña es solo la primera de muchas sorpresas planeadas para el séptimo aniversario de BingX. Da inicio a una serie de iniciativas diseñadas para acercar a los usuarios a la esencia de la trayectoria de BingX. Al destacar las voces reales, BingX reafirma su compromiso con la transparencia, la inclusión y el empoderamiento de los usuarios. A medida que se desarrollan las celebraciones, la comunidad puede esperar interacciones, recompensas e innovaciones más significativas que reflejan la dedicación de la plataforma a sus usuarios, no solo durante los últimos siete años, sino por muchos más.

Sobre BingX

Fundado en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas, con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. BingX ofrece una gran diversidad de productos y servicios, incluidos spot, derivados, copy trading y gestión de activos; todos diseñados para las necesidades cambiantes de nuestros usuarios, desde principiantes hasta profesionales. BingX está comprometido con proporcionar una plataforma confiable que le brinde más poder a los usuarios a través de herramientas y funciones innovadoras para elevar su nivel de trading al máximo. En 2024, BingX se convirtió en orgulloso partner principal del Chelsea FC, marcando su debut en el mundo de los deportes.

Para más información, por favor visita www.bingx.com/es-es/

