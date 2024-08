Albertarrío: "La diferencia con Países Bajos es que son profesionales y nosotras no"

París, 7 ago (EFE).- La internacional argentina Agustina Albertarrío afirmó tras la derrota ante Países Bajos en las semifinales de París (3-0) que el equipo debe "levantarse para ganar una medalla", que puede ser el tercer bronce olímpico y destacó que la diferencia con las neerlandesas es que "ellas son profesionales".

"Nosotras somos un deporte amateur en nuestro país y eso hace mucho la diferencia, pero estoy muy contenta con el equipo. Uno tiene ganas y hambre y no importa si son mejores o no. Nosotras siempre vamos a ir por más. No se pudo pero me quedo tranquila, porque lo dimos todo y ahora a jugar por el tercer puesto", señaló.

En sus terceros Juegos, la delantera opinó que el grupo tiene "muchas cosas por mejorar" y que "cuando te superan así uno no tiene lugar para estar triste sino para sentarse a revisar todas las cosas que hay que mejorar".

"Hoy uno no quiere perder nunca, menos contra el mismo rival, pero todavía esto no termina, todavía hay que jugar por una medalla. No es lo mismo volver con las manos vacías que con una medalla, no se consigue todos los días, hay un montón de países y solo tres logran colgársela en el cuello. Ahora a levantar al equipo y hacerles entender que una medalla es una cosas increíble", agregó.

También su compañera Valentina Raposo abogó por "levantar cabeza e ir a por el bronce", pese a que la derrota fue "durísima y duele muchísimo"

"Va a servir como aprendizaje. Fueron superiores, tuvimos momentos para poder concretarlo, no se nos dio y creo que se paga caro, porque después en el arco contrario nos hicieron los goles. Pero no puedo hacer un análisis de todo el partido porque estoy muy caliente", apuntó tras destacar el crecimiento de otros equipos como Bélgica, que puede ser su rival por el bronce si gana a China en la otra semifinal. EFE

omm/jl