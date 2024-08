Safari trabaja en una función de Control de distracciones para bloquear elementos emergentes de los sitios web

Apple ha agregado una nueva función de Control de distracciones en Safari con la última versión beta de iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, que bloquea elementos emergentes de sitios web que puedan resultar molestos, como las ventanas de 'cookies' o de suscripción a un servicio, evitando que aparezcan en pantalla mientras se navega por la web. Antes de su lanzamiento oficial previsto para otoño, los de cupertino han compartido una nueva versión beta de sus próximas actualizaciones de sistema operativo iOS 18, iPadOS 18 y macOS Sequoia, en las que han implementado una nueva característica diseñada para mejorar la experiencia de navegación en las páginas web de Safari. En concreto, se trata de una nueva opción a la que Apple se refiere como 'Control de distracciones' y que permite bloquear la visualización de elementos de sitios web que puedan distraer o resultar molestos a los usuarios mientras navegan por una página en Internet, como es el caso de los elementos emergentes que sugieren una suscripción o las ventanas de 'cookies'. Tal y como ha recogido MacRumors, quien ha compartido esta nueva función, la opción de Control de distracciones ha sido ideada para ofrecer a los usuarios una experiencia de navegación más cómoda, evitando las ventanas emergentes o 'banners' y vídeos de reproducción automática, que pueden dificultar la lectura de textos o la visualización de imágenes a la hora de utilizar un sitio web. Esta característica puede emplearse para bloquear u ocultar este tipo de contenido emergente, sin embargo, tal y como ha subrayado el medio citado anteriormente, no se trata de una función para bloquear anuncios. De hecho, este medio ha adelantado que, al utilizar esta opción, Apple detalla en un mensaje informativo que "ocultar elementos que distraen no eliminará permanentemente los anuncios y otro contenido que se actualiza con frecuencia". Los usuarios podrán acceder a esta función desde el menú de configuración de Safari dentro de un sitio web, pulsando en la opción 'Ocultar elementos que distraen'. Tras ello, podrán seleccionar qué elementos se desean ocultar de la página en cuestión. Esta configuración para ocultar elementos se ha de llevar a cabo de forma independiente en cada sitio web en el que se desee navegar. Es decir, esta característica no se aplica de forma automática a todas las páginas web que se visiten a través de Safari. Asimismo, la configuración de los elementos ocultos de los sitios web tampoco se sincronizarán con otros dispositivos.

