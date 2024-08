'Los Tortuga', de la directora Belén Funes, será estrenada en el festival de Toronto

Toronto (Canadá), 6 ago (EFE).- 'Los Tortuga', el segundo filme como directora de la española Belén Funes, tendrá su estreno mundial en la 49 edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), que se celebra este año entre el 5 y el 15 de septiembre en la ciudad canadiense.

'Los Tortuga', una coproducción entre España y Chile, está interpretada por la actriz chilena Antonia Zegers y Elvira Lara en sus principales papeles.

Funes, que estrenó su ópera prima, ´La hija de un ladrón´, en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, con la que luego obtuvo el Goya a la mejor dirección novel, ha reconocido que 'Los Tortuga' está inspirada en su propia historia familiar.

El largometraje se centra en el desahucio de una madre y su hija, que son obligadas a abandonar su casa en Barcelona y regresan a su tierra natal en Jaén, en el sur de España.

'Los Tortuga' será exhibida en el programa Centrepiece de TIFF, uno de los festivales de cine más importantes del mundo, junto con otras 42 películas de 41 países, entre ellos Chile, Colombia y Panamá.

Este año, 18 de las películas de Centrepiece, incluida 'Los Tortuga', serán estrenos mundiales.

Entre los estrenos destacan 'Querido Trópico' (una coproducción de Panamá y Colombia) dirigida por Ana Endara, la colombiana 'Pimpinero: Blood and Oil', del director Andrés Baiz, y la coproducción entre Canadá y Chile 'The Mother and the Bear', dirigida por Johnny Ma.

El filme de Baiz, director de series como 'The Sandman' (2022) o "Narcos" (2015-2017) así como de largometrajes como 'Satanás' (2007) o 'Roa' (2013), está interpretado por Alberto Guerra y supone el debut como actor del cantante Juanes.

Otro de los filmes del programa Centrepiece será la coproducción entre Argentina, México, España, Dinamarca y Estados Unidos 'El jockey', del argentino Luis Ortega, que tendrá su estreno norteamericano en Toronto.

Con anterioridad, TIFF anunció que la 49 edición del festival se iniciará oficialmente el 5 de septiembre con el estreno mundial de 'Nutcrackers', protagonizada por Ben Stiller y dirigida por David Gordon Green.

La muestra concluirá el 15 de septiembre y cerrará con 'The Deb' la primera película como directora de la actriz australiana Rebel Wilson.