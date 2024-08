Hamás elige como sustituto de Haniye al cerebro de los atentados del 7 de octubre

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha nombrado a su actual responsable en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los atentados del 7 de octubre, como el nuevo jefe político de la organización, en sustitución de Ismail Haniye, fallecido en un ataque presuntamente cometido por Israel en Irán el pasado 31 de julio. Hamás ya llevaba días anunciando contactos entre sus distintos organismos para designar al sustituto de Haniye, una figura clave durante estos últimos años, pero no ha sido hasta este martes cuando ha confirmado el nombre de Sinwar, en una nota recogida por el diario afín 'Filastin'. Sinwar, que en enero fue incluido en la lista de sanciones de la UE, está considerado uno de los principales exponenentes del ala más dura de la organización y, aunque no existe constancia de su paradero actual, los expertos consideran que sigue en la Franja de Gaza. El nombramiento llega en un momento de máxima tensión en la región, con amenazas de represalias tras la muerte de Haniye --sobre la que Israel no se ha pronunciado--.

