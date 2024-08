(Previa) El Real Madrid quiere despedirse con triunfo de Estado Unidos

El Real Madrid vive este sábado ante el Chelsea inglés su último encuentro de la gira estadounidense de pretemporada, en el que tendrá la oportunidad de despedirse de tierras norteamericanas con un triunfo que todavía no han saboreado en esta semana de preparación, en la que el objetivo siempre fue dar minutos a los jugadores disponibles y ganar ritmo de cara al inminente inicio de la temporada. La nueva e ilusionante campaña del Real Madrid, vigente campeón de LaLiga y la Champions, arrancará dentro de poco más de una semana, con un primer examen de mucho nivel: la Supercopa de Europa ante el Atalanta italiano, campeón de la Liga Europa. Será la primera piedra de toque para el nuevo proyecto con la figura de Kylian Mbappé a la cabeza. Sin embargo, el francés ni el inglés Jude Bellingham estarán en este último partido de preparación del Soccer Champions Tour ante el Chelsea, en la madrugada de este martes al miércoles en horario peninsular español (01.00). Será el tercer partido en Estados Unidos del Real Madrid, después de las derrotas ante el AC Milan (1-0) y el FC Barcelona (2-1) en el ya tradicional Clásico veraniego. Pese a las dos derrotas, la obsesión de Carlo Ancelotti es alcanzar un nivel de competición óptimo, mientras los jugadores van incorporándose tras las vacaciones. "Seguimos con la línea de preparación y poco a poco vuelven a los jugadores. El resultado no es tan importante", valoró el italiano tras el Clásico, insistiendo en que lo relevante es coger "buena forma". "Pensaremos en temas tácticos a partir del día 7. No nos volvamos locos", agregó. Así, este duelo ante los londinenses, ya con 'Vini', que jugó media hora ante el Barça, y Rodrygo Goes a pleno rendimiento con el grupo, habrá más piezas importantes y permitirán más probaturas al técnico italiano, que hasta ahora prácticamente ha repetido los onces titulares en los dos amistosos, solo cambiando a Vallejo por Militao, que llegó más tarde a la concentración. Endrick y Arda Güler están atrayendo los focos del equipo blanco, con más nivel y brío del turco, con más frescura que un brasileño que sigue sin estrenarse de cara a gol, y todavía adaptándose al sistema que está dando forma Ancelotti. Enfrente estará un Chelsea con Enzo Maresca a los mandos y un equipo al que le sobran piezas, con una primera plantilla que rebasa los 40 futbolistas. El club londinense acumula cuatro encuentros de preparación, con solo una victoria ante el Club América (3-0), empatando frente al Wrexham y cayendo contra el Celtic (1-4) y el Manchester City (4-2). Precisamente, los 'blues' comenzarán la Premier League ante el campeón inglés.

