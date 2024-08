Materias primas se enfrentan a contagio ante colapso de los mercados mundiales

(Bloomberg) -- Las materias primas, desde el cobre y el oro hasta el petróleo, se desplomaron a medida que se extendía el colapso mundial de los mercados financieros, y los operadores se apresuraban a liquidar operaciones rentables y a realizar nuevas apuestas bajistas en los mercados de materias primas industriales.

El cobre cayó hasta un 3,8% en la Bolsa de Metales de Londres, mientras que la plata encabezó la caída de los metales preciosos, con un descenso superior al 7%. Los contratos del crudo de referencia cayeron más de un 2% antes de recuperar parte de sus pérdidas.

La fuerte venta se produce en medio del nerviosismo de los inversionistas tras datos de Estados Unidos que indican un deterioro de la mayor economía del mundo. A su vez, esto está provocando temores de que el tan esperado giro de la Reserva Federal hacia una política monetaria más expansiva pueda llegar demasiado tarde para evitar una recesión mayor en EE.UU. y en otros mercados.

“Es simplemente pánico generalizado”, dijo Phil Streible, estratega jefe de mercado de Blue Line Futures. “Creemos que a largo plazo estas cosas son grandes inversiones, pero también depende de que no tengamos una recesión, de que no se produzca el aterrizaje forzoso y de que la Fed actúe adecuadamente”.

En el caso de materias primas como el cobre, vinculadas a ciclos industriales, un aterrizaje brusco presionaría de nuevo a los alcistas que previamente este año apostaron con valentía por un repunte de la demanda mundial. Los precios ya han retrocedido más de un 20% desde el máximo alcanzado en mayo, a medida que los inversionistas se retiraban y la nueva oleada de ventas del lunes llevó los precios a su nivel más bajo en casi cuatro meses. Las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico en todos los mercados de materias primas han llevado a los fondos de cobertura a volverse predominantemente bajistas en una cesta de contratos clave por primera vez desde 2016.

“Mercados como el petróleo y el cobre parecen estar descontando una recesión, algo que también están haciendo los mercados de renta variable y renta fija”, dijo Matthew Schwab, jefe de soluciones para inversionistas de Quantix Commodities, un fondo de cobertura con sede en Greenwich, Connecticut.

El oro, que ha subido un 16% este año y suele beneficiarse de los periodos de debilidad económica, también se vio afectado por el cierre de operaciones para cubrir pérdidas en otros sectores. Se trata de una consecuencia habitual de las ventas masivas, y los analistas afirman que la condición de refugio del metal precioso no tardará en reafirmarse si continúan las turbulencias.

Un desplome del dólar también podría impulsar al oro y a otras materias primas que se cotizan en esa divisa, al ampliar el poder adquisitivo de los consumidores en mercados clave como China.

“Las materias primas se están viendo afectadas por esta situación de aversión al riesgo”, afirma Ryan Fitzmaurice, estratega jefe de materias primas de Marex. “Pero mirando hacia el horizonte, un dólar estadounidense más débil y los recortes de tasas podrían proporcionar apoyo a esta clase de activos”.

El oro spot llegó a caer un 3,2%, hasta US$2.364 la onza, y cotizaba a US$2.408 a las 11:21 a.m., hora de Nueva York. El cobre caía un 1,49% a US$4,03 la libra, mientras que los metales, desde el aluminio hasta el zinc, bajaban en la bolsa. El crudo Brent caía un 0,13%.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: Commodities Face Contagion as Global Market Meltdown Deepens

--Con la colaboración de Yvonne Yue Li.

