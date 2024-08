España clava la rutina técnica en Equipos y es la mejor por detrás de la incalcanzable China

El 'Mambo' del equipo español de natación artística estuvo clavado en una gran actuación de España en la rutina técnica por Equipos de natación artística, en unos Juegos Olímpicos de Paris 2024 en los que las españolas podrían volver al podio, a las medallas, si estas buenas sensaciones se repiten en las rutinas libre, este martes, y acrobática, el miércoles. 'Ponle fuego... Mambo!', empieza la fantástica pieza de David Newman, Frank Huang y Gustavo Dudamel con la LA Film Philharmonic Orchestra y la NY Philharmonic. Y las nadadoras de Mayuko Fujiki lo bordaron, lo clavaron, sin penalizaciones ni 'base mark' para, sin contar a las 'extraterrestres' de China, ser las mejores del resto. Si no fallan, si no hay una sorpresa mayúscula, China será la medalla de oro. Sin Rusia, vetadas en estos Juegos por la invasión de Ucrania --también ausentes--, China es la gran favorita (entrenadas en parte por Anna Tarrés) y en esta rutina técnica ya se fueron a unos incalcanzables 313.5538 puntos, más de 26 por encima de España. Pero las españolas, que antes de saltar al agua escribieron 'París' con sus cuerpos en un guiño que gustó mucho a la afición del Centro Acuático, le pusieron mucho fuego a su 'Mambo'. Sin 'base mark', se sitúan segundas, con 287.1475 puntos basados en los 189.7475 en Elementos y un muy bueno 97.4000 en Impresión artística. España, en Equipos, es donde intentará dar la campanada en París y colgarse así una medalla olímpica que no logra desde Londres 2012, cuando lograron un bronce que se añadió a la plata con el gran dúo de Ona Carbonell y Andrea Fuentes. Queda mucho por nadar, dos rutinas enteras, pero de momento España empieza de la mejor forma posible tras clavar una rutina con un grado de dificultad de 51.150 puntos, el más alto de todos los participantes. Repiten 5 nadadoras --el dúo de Iris Tió y Alisa Ozhogina, además de Meritxell Mas, Blanca Toledano y Paula Ramírez-- respecto a Tokyo 2020, en la que fueron séptimas por Equipos. Y hay 3 debutantes, Lilou Lluís, Marina García y Txell Ferré. Pues bien, en su rutina más fuerte, la técnica, no fallaron y ya sueñan con todo, salvo un oro que parece fuera del alcance. Por detrás de China y de España, el equipo de Italia sumó la tercera mejor puntuación (a casi 10 puntos de las españolas), mientras que Francia fue cuarta, Canadá quinta, Japón sexta y Estados Unidos, entrenada por la española Andrea Fuertes, séptima tras ser penalizadas, como las niponas, por no cumplir los 'base mark' marcados. Pero tanto Japón como Estados Unidos deberían subir en las rutinas libre y acrobática.

