Atacada con dos cohetes una base con tropas estadounidenses en Irak

Dos cohetes han sido lanzados en la noche de este lunes contra la base militar de Ain al Asad, donde hay destinadas tropas de Estados Unidos, según fuentes de las autoridades locales citadas por la televisión kurdo-iraquí Rudaw. Los cohetes fueron lanzados desde la zona industrial de Al Haqlaniya, en el distrito de Haditha, según estas fuentes, que apunta a que el objetivo parece ser la base aérea de Ain al Asad, aunque parece que no llegaron a impactar en el lugar. La Policía ha localizado posteriormente un vehículo abandonado que sería el utilizado para el lanzamiento, de nuevo según las autoridades locales, citadas por Rudaw. Hasta el momento no hay noticia de heridos ni daños materiales y la coalición internacional liderada por Estados Unidos no ha dado ninguna información al respecto. La semana pasada las fuerzas estadounidenses informaron de un ataque "defensivo" contra una base de una organización paramilitar proiraní en Jufr al Nasr, en la provincia de Babel, concretamente "contra combatientes que intentaban lanzar un ataque con sistemas aéreos no tripulados".

Compartir nota: Guardar Nuevo