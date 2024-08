Alberto Ginés, decimocuarto en la prueba de bloques de escalada, se juega la final en la cuerda

El español Alberto Ginés, campeón olímpico en Tokio en la prueba combinada --velocidad, bloques y dificultad--, finalizó en el decimocuarto lugar (28.7) la prueba de bloques este lunes, después de no completar ningún 'top', algo que sí lograron hasta cinco escaladores, por lo que se jugará el pase a la final en la cuerda de dificultad este miércoles. Ginés arrancó con el Bloque 1 de la pared en Saint-Denis, logrando una puntuación de 9.9 puntos, ya que conquistó, con un intento fallido, la zona baja y alta, pero no el 'top', que es el que otorga los 25 puntos máximos en esta modalidad de Búlder. Llegó el turno del Bloque 2 para el extremeño, alcanzando las dos zonas con facilidad, como en su inicio en la prueba, y quedándose muy cerca del 'top' para rozar los 25 puntos. Finalmente, su nota fue 9.7 por los tres intentos errados por Ginés. El combinado hasta ese momento le situó tercero en la general, controlando perfectamente su presencia en la final, a la que avanzaban los ocho mejores en 'semis'. Las cosas se complicaron en el Bloque 3, en el que le costó sumar los cinco primeros puntos de la zona baja, en una ronda en la que se le atragantó la primera transición con balanceo y con 11 intentos del español, nueve de ellos fallidos. Por ello, solo 4.1 de puntuación en una zona complicada que Ginés no supo descifrar. Y su semifinal terminó con el Bloque 4, con una zona alta de mucho nivel. Y así fue para Ginés también, que solo sumó 5 puntos de zona baja --para llegar a los 28.7 combinado--, sin conseguir llegar a la presa 10, en una pared que no permitió ningún 'top' en esta primera ronda de escaladores. Su puntuación le permitió ser, finalmente, decimocuarto, a algo más de cinco puntos del séptimo clasificado, el belga Hannes van Duysen Hannes (34.3), el que marca las opciones del español. Y es que los seis primeros clasificados consiguieron algún 'top', por lo que se han despegado lo suficiente como para no sufrir por pasar a la final. El mejor clasificado tras los bloques fue el japonés Sorato Ankaru, actual subcampeón mundial en dificultad, que marcó una puntuación de 69.0, después de sumar dos 'tops' en esta primera parte de la semifinal en Saint-Denis. "Ha sido bastante frustrante no hacer ningún 'top', es lo que hay, hay que aceptarlo. Todos vamos a estar bastante cerca, por suerte para mí el desempate va a ser en la cuerda, que es mi punto fuerte", expresó el extremeño a RTVE, consciente que sus opciones pasan por la dificultad que se disputa este miércoles y que es la especialidad de Ginés.

Compartir nota: Guardar Nuevo