Marcus Cooper: "Las expectativas son las máximas"

El palista español y abanderado de la delegación española en los Juegos Olímpicos de París 2024, Marcus Cooper, comentó este domingo que llegan a París "sin saber" muy bien donde están, pero con "expectativas máximas", por lo que no le sorprendería "entrar en primer lugar" tanto en el K-2 como el K-4. "Venimos un poco sin saber muy bien donde estamos. Tuvimos una Copa del Mundo a nivel mundial, y poco después de haber entrenado juntos ya quedamos terceros en una cita en la que estaban los competidores que tenemos ahora. Las expectativas son las máximas, a mi nunca me gusta hablar de resultados cuantitativos, sino más bien cualitativos", comentó el abanderado español en la rueda de prensa previa a su debut en Paris 2024 sobre sus opciones en la prueba del K2. Cooper afirmó que él y su compañero Adrián del Río han estado entrenando el "acople" que en piragüismo es "tan importante". "Hemos mejorado bastante respecto a la Copa del Mundo de hace unos meses. No me sorprendería nada, entrar en primer lugar o cualquier otro resultado. Venimos con el rendimiento por las nubes tanto el K-2 como el K-4, y creo que vamos a llegar a meta contentos", apuntó. En cuanto a los rivales, el palista balear considera que hay que mirar a "otros países" además de Alemania. "El ciclo olímpico pasado estaba más marcado Alemania-España, pero este ciclo han aumentado el nivel el resto de países. Parten como favoritos por el último campeonato del mundo que hicieron, pero nosotros también somos uno de los favoritos, aunque no debemos creérnoslo mucho", señaló. Por su parte, Adrián del Río confesó que siente "cero presión" porque tienen uno de los mejores equipos que ha podido tener "el piragüismo en su historia". "Tenemos muchas opciones y vamos a dar un buen espectáculo, no tengo dudas. Venimos con un trabajo excelente", añadió. Del Río hizo hincapié en la importancia de "la experiencia" del equipo español. "No solo son las medallas, es el poder dar a otras personas a conocer no solo nuestro deporte sino esa actitud de dar lo mejor de uno mismo y ser nuestra mejor versión. Hay que quedarse con que los deportistas vamos a dar nuestro cien por cien, y haciendo eso conseguiremos buenos resultados", explicó. Por último, tanto Marcus Cooper como Adrián del Río quisieron mandar su cariño a Carolina Marín por su grave lesión de rodilla en las semifinales del torneo olímpico. "Esto es deporte, y a veces pueden pasar estas cosas, pero Carolina sabe que vale mucho. Es una de las mejores deportistas que tenemos en la historia de España. Saldrá hacia adelante y nos traerá alguna alegría en el futuro ", concluyeron. CUBELOS: "CREO QUE VENGO EN MI MEJOR ESTADO DE FORMA" Además, Paco Cubelos, que competirá en K-1 1000, consideró que "la clave" es todo el trabajo que ya han hecho "durante los años y meses previos". "El trabajo ya está hecho y ahora a disfrutar del momento, sacar lo que tenemos dentro, dar nuestra mejor versión, y cuando crucemos la línea de meta ver dónde estamos realmente", puntualizó. "Estoy muy contento con mi momento actual y creo que vengo en mi mejor estado de forma. He tenido mi mejor preparación de los últimos años, pero hay que hacerlo el día 'D' y a la hora 'H'. Voy a disfrutar del momento aquí como he disfrutado los últimos meses de entrenamiento, y estoy seguro de que si es así el trabajo va a salir bien. Vamos a disfrutar al máximo y a exprimirnos para hacerlo lo mejor posible", subrayó. Otro que competirá en solitario será Pablo Crespo, en el C-1 1000, después de una larga espera para saber si tenía o no el billete olímpico. "Fue un mes y 15 días y fue bastante duro psicológicamente. Yo ya estaba entrenando para los Juegos porque era una probabilidad bastante alta, pero sin esa confirmación y una vez que te la confirman llega la ilusión, ves el objetivo al final y entrenas", comentó. "Al final, un resultado es un número o un puesto, pero la satisfacción propia es de haber hecho tu trabajo bien y haber podido plasmar los años de entrenamiento y trabajo para esta competición. Yo es lo único que busco en estos Juegos, dar mi mejor versión y quedarme satisfecho con mi trabajo. Ojalá sea suficiente para un buen resultado", remarcó. Finalmente, en el C-2 500 estarán Diego Domínguez y Joan Antoni Moreno, que le ganó la plaza "a una embarcación muy difícil de batir" como la de Pablo Martínez y Cayetano García. "Todo el proceso de selectivos fue duro tanto mental como físicamente, el nivel en España es superalto. En canoa tenemos en C2 el nivel más alto del mundo y nosotros desde dentro mucha alegría de poder representar todo ese nivel que hay en España en los Juegos Olímpicos, y con muchas ganas de poder mostrar todo el potencial que hay y hacerlo lo mejor posible", indicó Domínguez. Este cree que en su caso "no es exigible el resultado" porque "no depende tanto" de ellos. "Pero lo que sí nos exigimos mucho es rendir y hacer nuestra mejor versión. Confiamos en que si lo hacemos, el resultado va a llegar porque tenemos el potencial y lo hemos demostrado. Ser capaces de mostrar nuestro mejor nivel y llegar al metro 500 vacíos de fuerzas, pero con la convicción de que hemos hecho lo mejor", resaltó. "Yo intentaré dar lo máximo que pueda, no sé lo que va a suceder. Este deporte lo que tiene es que todo el mundo sale desde el mismo punto de partida y llega al mismo sitio. Lucharemos por intentar estar lo más adelante posible", replicó su compañero Joan Antoni Moreno.

Compartir nota: Guardar Nuevo