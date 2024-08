La oposición venezolana se manifiesta para "cobrar Caracas" este sábado

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ha convocado a la movilización de todo con especial atención a la capital, Caracas, para protestar por el supuesto fraude en las elecciones presidenciales del pasado domingo. "No somos terroristas" o "Somos gente de paz" han sido algunos de los mensajes que se podían leer en las pancartas de la gente que ha secundado la convocatoria de la oposición venezolana por miles en la capital venezolana. La propia Machado ha estado presente en la manifestación de Caracas, donde se ha dirigido a los asistentes desde lo alto de un camión. "Después de 6 días de brutal represión, creyeron que nos iban a callar, a parar o atemorizar... miren la respuesta. Hoy, la presencia de que cada ciudadano en las calles de Venezuela demuestra la magnitud de la fuerza cívica que tenemos y la determinación de llegar hasta el final", ha proclamado. "Muchas veces nos dijeron que era imposible demostrar el fraude. ¡Nosotros lo que demostramos fue la victoria de Edmundo González!", ha añadido Machado, que considera que Venezuela vive ahora las horas "más importantes" de su historia en la defensa de los testigos, miembros de mesas y funcionarios del Plan República que preservaron las actas de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE). "Cada uno de esos venezolanos que fueron héroes", al convertirse en "guardianes de la soberanía popular". Además ha argumentado que la asistencia a las convocatorias de protesta ha desbordado la avenida de Las Mercedes demuestra que el país está dispuesto a llegar "hasta el final". En su mensaje de convocatoria publicado en la red social X, Machado ha argumentado que "triunfamos el 28 de julio y ahora vamos a cobrar Caracas". "Y tenemos que seguir avanzando para hacer valer la VERDAD. Tenemos las pruebas y el mundo ya las reconoce. Ésta es una lucha espiritual y vamos de la mano de Dios; ÉL acompaña este movimiento cívico por la unión familiar, la dignidad humana y la Libertad", ha añadido. En su mensaje, Machado denuncia que las autoridades "persiguen y secuestran a ciudadanos de bien sólo porque trabajaron en la defensa de los votos de todos". "Mañana, en familia, con tu bandera en alto, de manera pacífica y entusiasta, nos encontramos en toda Venezuela! En Caracas, nos vemos a las 10am en la Ave Principal de Las Mercedes, ha planteado en su mensaje, que culmina con la frase "VENEZUELA SERÁ LIBRE!". Machado ha reivindicado en un mensaje posterior "la satisfacción de haber logrado la victoria". "Con la determinación de que nadie podrá robarnos lo que logramos. Con la confianza de que prevalecerá la verdad que el mundo entero ya reconoce. Con organización, disciplina y en paz, porque somos parte de un movimiento cívico histórico", ha resaltado. "De la mano de Dios, porque ÉL ha guiado esta travesía y ha abierto los caminos. Hoy tenemos más fuerza que nunca. Seguimos avanzando hasta el final", ha concluido. "ATENTADO EN CARACAS" Mientras, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado que los "comanditos de la oposición" planean llevar a cabo "un atentado" en Caracas este sábado en el marco de las manifestaciones. "Quiero denunciar una nueva emboscada que se pretende mañana sábado (...). Parte de estos grupos de comanditos, armados con granadas y otras armas, pretenden hacer un atentado mañana en la zona de Bello Monte (Caracas)", ha afirmado Maduro en declaraciones recogidas por el canal estatal VTV, aludiendo a grupos de organización política de la campaña del opositor Edmundo González Urrutia. En esta línea, Maduro no solo ha denunciado que estos grupos de la oposición ya han perpetrado "ataques previos contra las fuerzas policiales" de Venezuela, sino que además ha reiterado su acusación contra Machado y González por ser parte de "un intento de golpe de Estado liderado por Estados Unidos". "Hacemos la denuncia ante los medios, que la Machado y el cómplice de González Urrutia, pretenden generar caos entre su propia gente; la maldad de la demonia y el asesino no tiene límite", ha insistido el presidente venezolano desde el Palacio presidencial de Miraflores. Tras las acusaciones vertidas, Maduro ha instado a las fuerzas de seguridad del país a "mantener una vigilancia máxima para garantizar la seguridad de todos los venezolanos", pese a que "los delincuentes ya están siendo buscados". Asimismo, el mandatario ha tildado de "farsa" la campaña de una "extrema derecha experta en falsos positivos" para las elecciones del pasado 28 de julio, argumentando que "ellos ya tenían su plan de violencia y daño" y que él lo único que está "garantizando la paz, el orden y la tranquilidad de todos los venezolanos". Mientras, las fuerzas afines a Maduro han convocado también para este sábado una Gran Marcha Nacional por la Paz para respaldar la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales del pasado domingo. La marcha terminará en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede presidencial venezolana. La manifestación ha comenzado en la avenida Libertador, donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, quien ha destacado que la asistencia ha superado las expectativas. "Nosotros ponemos la estructura, pero la gente se vino por su cuenta. Es una manifestación hermosa de respaldo a la revolución bolivariana, a la decisión del pueblo, refrendada por los escrutinios que emitió el Consejo Nacional Electoral, pero sobretodo un mensaje al mundo de paz", ha argumentado. "Que el mundo sepa que aquí en Venezuela, quien ganó las elecciones, con el voto popular, fue Maduro. El fraude que el Gobierno de Estados Unidos, a través de las trasnacionales de las telecomunicaciones y los lacayos que tiene aquí, ha querido imponer en el mundo, no va a poder lograrlo porque este pueblo no se va a rendir", ha subrayado. Cabello ha argumentado que "la derecha, con sus poderes imperiales y los medios de comunicación, no va a poder con nosotros, y al final de toda esta historia nosotros venceremos como ha sido estos 25 años". El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ha anunciado la victoria de Maduro con el 51,95 por ciento de los votos frente al 43,18 por ciento obtenido por la candidatura de González. Una vez conocidos los primeros resultados el lunes, la oposición salió rápidamente al paso para reivindicar su victoria --que aseguran lograron con más de un 70 por ciento de los votos-- y exigir un recuento de actas respaldado a nivel internacional.

