Faulkner sorprende a las favoritas y se cuelga el oro

París, 4 ago (EFE).- Contra todo pronóstico y con una carrera inteligente, la estadounidense Kristen Faulkner se proclamó campeona olímpica de ciclismo en ruta al imponerse en solitario en la prueba disputada con salida y llegada en París, con un recorrido de 157.6 km, en la que sorprendió a las dos grandes favoritas, la neerlandesa Marianne Vos y la belga Lotte Kopecky, plata y bronce respectivamente.

La española Mavi García, después de haberse metido en el grupo de 10 corredores que se disputaron las medallas, no pudo responder a los ataques en la última subida a Montmarte y acabó sexta, con diploma olímpico a sus 40 años. Por su parte, Mireia Benito ocupó el puesto 63 después de un gran trabajo para su compañera.

Gran sorpresa la proporcionada por Faulkner (Homer, 31 años), corredora residente en Girona. Un alarde de inteligencia, sentido táctico y de fuerza final, dieron a esta corredora que también hará pruebas de pista en París una medalla de oro inesperada, pero brillante como la que más.

Faulkner, quien junto a Kopecky alcanzó a Marianne Vos y la húngara Blanka Vas a 3,5 de meta, no esperó para lanzar su carta ganadora. Tenía que evitar el esprint a 4 y atacó de manera fulminante para abrir un puñado de segundos suficientes como para llegar a meta y saborear la gloria olímpica.

Un latigazo considerable, pues entró en la meta de Trocadero con un tiempo de 3h.59.23, casi con un minuto de adelantó sobre Vos, Kopecky y Vas, quienes se quedaron con el molde cuando despegó la americana. Las favoritas no podían dar crédito, pero tampoco tuvieron fuerzas para responder.

En el caso de Kopecky, la campeona del Mundo no pudo seguir la fiesta que abrió el día antes su compatriota Remco Evenepoel con el doble titulo olímpico en crono y ruta.

Escapada controlada, las favoritas esperan su momento

La prueba femenina, al igual que la masculina, tuvo una fuga exótica de inicio, con corredoras de países como Afganistán, con las hermanas Fariba y Yulduz Hashimi mostrando al mundo su arrojo en el pelotón internacional. Una vietnamita, Thi That Nguyen y 1 bielorrusa, daban color a una aventura que animó la carrera olímpica mientras las favoritas esperaban su momento de actuar.

Con 9 cotas por delante, la avanzadilla pasó por la Cota de Chateaufort, km 75, mitad de recorrido, con 5 minutos de adelanto. A esas alturas empezaron los movimientos en el pelotón. Como la víspera en la carrera masculina, fue el equipo neerlandés quien despertó el ritmo de carrera.

Comenzó otra fase de la carrera, con equipos interesados en romper el pelotón cerca de la entrada en París, donde esperaba el circuito monumental de 18,3 km al que había que dar 3 vueltas, con el triple ascenso a Montmartre, donde Evenepoel abrió fuego 24 horas antes para colgarse el oro.

Las compatriotas de Remco, con la campeona mundial Lotte Kopecky a la cabeza, y las neerlandesas, con otras favoritas como Vollering y Marianne se controlaban para ganar la posición en el primer ascenso a Montmartre (1,1 km al 5,6 por ciento).

En plena caída, y coincidiendo con los primeros ataques, una caída de la estadounidense Chloe Dygert y la suiza Chabbey provocó un corte delante. Un grupo de 9 corredoras se puso al frente, entre ellas la española Mavi García, en ese momento tensando el ritmo en cabeza.

Un selección de 10 con las mejores ciclistas del pelotón mundial. Allí estaban Kopecky, quien recuperó posiciones tras verse afectada por la caída, Vos, Vollering, Mavi García, Longo Borghini, Georgi, Henderson, Faulkner y Lippert... una selección interesante para discutir las medallas.

En la segunda subida a Montmartre atacó Marienne Vos, con respuesta de la húngara Blanka Vas. Ambas abrieron un hueco de medio minuto. Por detrás el equipo británico llevaba mayoría absoluta con 3 corredoras, y Mavi se mantenía con opciones.

Las ilusiones de la española se esfumaron en la tercera subida a Montmartre. El cambio de ritmo de Kopecky y Faulkner para ir en busca de la escapada no lo pudo resistir la ciclista balear. La carrera entró en fase de interés por ver si Vos y Vas iban a ser cazadas.

La experiencia de Vos, campeona olímpica en Londres 2012 y triple del Mundo, no tuvo valor único a la hora de gestionar la llegada. A sus 37 año los tuvo cerca, pero a 3,5 de meta la suerte cambió. La neerlandesa y la húngara Vas recibieron la visita de Kopecky y Faulkner.

La americana no lo pensó dos veces. Atacó, las demás se quedaron mirando y Faulkner inició el camino hacia la gloria. No miró atrás esta corredora que no tenía previsto participar en la prueba de ruta para centrarse en la pista. El destino le guardó una agradable sorpresa.

La campeona nacional de Estado Unidos, campeona panamericana de crono 2023 y de una etapa de la Vuelta 2024, fue remera, nadadora y le gusta el senderismo. Supo encontrar la pista acertada. Nada menos que campeona olímpica.

Carlos de Torres