El ataque de Al Shabaab del viernes en la playa de Lido deja ya 37 muertos y 247 heridos

El ministro de Salud de Somalia, Ali Haji Adan, ha elevado este domingo a 37 muertos y 247 heridos, once de ellos críticos, el balance de víctimas por el ataque del viernes efectuado por los yihadistas de Al Shabaab en la playa de Lido, en la capital, Mogadiscio, en lo que se trata ya del peor atentado de los dos últimos años en el país El primer ministro somalí, Hamza Abdi Barre, ha condenado esta "barbaridad" de atentado y anunciado la detención de varios agentes de Policía y oficiales del Ejército por negligencia a la hora de impedir el ataque ocurrido por la noche frente al hotel Beach View. "Hemos tomado medidas urgentes para exigirnos mutuamente responsabilidades. Muchos sospechosos, incluidos agentes, han sido detenidos y están siendo investigados. Espero que tomemos medidas enérgicas en materia de seguridad", ha declarado el mandatario tras visitar a los supervivientes ingresados en el hospital Erdogan, en comentarios recogidos por el portal Goobjoog. El asalto comenzó en torno a las 19.30 del viernes con la explosión de una bomba detonada por un terrorista suicida. Otros cinco yihadistas comenzaron a abrir fuego indiscriminado contra la gente segundos después. Todos los atacantes acabaron muertos por los disparos de las fuerzas de seguridad tras un tiroteo que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. Para entonces Al Shabaab ya había reclamado la autoría del ataque en sus medios de propaganda mientras la Policía conseguía desactivar un coche bomba en las inmediaciones. Somalia ha incrementado en los últimos meses las ofensivas contra Al Shabaab con apoyo de clanes y milicias locales como parte de una serie de decisiones adoptadas por el presidente, Hasán Sheij Mohamud, quien prometió al asumir el cargo en mayo de 2022 poner la lucha antiterrorista en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país africano. No obstante, siguen produciéndose atentados contra instituciones gubernamentales y contra hoteles o restaurantes de Mogadiscio, donde los islamistas creen que prevalece un estilo de vida occidental. En julio, 11 personas murieron en un atentado terrorista contra un restaurante durante la final de la Eurocopa de fútbol. Los ataques de Al Shabaab en la playa de Lido son prácticamente cíclicos. Un atentado suicida con coche bomba y un ataque a tiros mataron en enero de 2016 a más de 20 personas. Cuatro años después, otro atentado similar dejó al menos once muertos. En 2023, Al Shabaab mató a seis civiles y tres militares en este mismo escenario de la capital. Con el nuevo balance, el ataque del viernes en la playa de Lido ha sido el más letal en Somalia desde el ocurrido en octubre de 2002, cuando la explosión simultánea de dos coches bomba en una glorieta de la capital dejó al menos 100 muertos y 300 heridos. Con todo, el atentado más devastador de la organización ocurrió en octubre de 2017, cuando al menos 587 personas fallecieron y más de 300 resultaron heridas a consecuencia de las las explosiones de dos camiones bomba en una abarrotada intersección comercial de la capital.

