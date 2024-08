AMP-. Abascal condena a Maduro y denuncia la "tibieza" y "equidistancia" de las instituciones españolas y europeas

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha condenado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por "robar las elecciones a la oposición" y ha denunciado "la tibieza y la equidistancia de las instituciones españolas y europeas". Abascal, que ha acudido a la manifestación de este sábado en apoyo al pueblo venezolano, convocada por el Comando ConVzla en la madrileña Puerta del Sol, ha comentado que esta "tibieza" y "equidistancia" es "complicidad con el régimen tiránico de Maduro". Por ello, el líder de Vox ha defendido al pueblo venezolano, que padece una "tiranía criminal, el robo de las elecciones y la represión", al tiempo que ha condenado también "a los cómplices de Nicolás Maduro y de ese régimen criminal en España, en el Gobierno y en la Unión Europea (UE)". Así, Abascal ha exigido el reconocimiento de la victoria "incontestable" de Edmundo González, pues apuesta por reconocerlo como presidente "legítimo" de Venezuela. En este contexto, desde Vox, tal y como ha afirmado Abascal, no han tenido la oportunidad de hablar con Edmundo González, pero le piden "que resistan, que reivindiquen su victoria, que se rodeen del pueblo". "Y no les voy a decir que sean valientes, porque ya lo están siendo de una manera extraordinaria, en una situación que probablemente los españoles ni podemos imaginar", ha considerado Abascal. En este contexto, Abascal ha destacado la responsabilidad del Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y "a todos aquellos que están en Venezuela sirviendo de blanqueadores de la tiranía como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero". ACUERDO EN CATALUÑA: "PUNTO INACEPTABLE" "Hemos llegado a un punto inaceptable", ha apuntado Abascal en referencia al acuerdo para investir a Salvador Illa como presidente en Cataluña. En este contexto, Abascal ha reiterado que hay partidos que "deberían ser ilegales", como ERC y Junts, que según el líder de Vox "han perpetrado un golpe de Estado". "Son partidos que no deberían ser legales", ha reiterado. También ha apuntado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no tiene ningún escrúpulo para mantenerse en el poder", dado que "está dispuesto a vender cualquier cosa para mantenerse en él", refiriéndose al pacto entre socialistas y ERC que incluye una financiación singular para Cataluña.

