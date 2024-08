Sheinbaum suscribe las palabras de López Obrador sobre el OEA y reprocha su "papel intervencionista"

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha lamentado que "desde hace años" la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha adoptado un papel "más intervencionista que de coordinación" entre los países de la región, ahondando así en las críticas lanzadas por el actual jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sobre la postura del organismo respecto a las elecciones venezolanas. "En general, desde hace años y particularmente con Cuba en su momento, (la OEA) ha tenido un papel más de intervencionismo que de coordinación de los países", ha manifestado Sheinbaum en rueda de prensa, donde ha cuestionado al organismo el por qué de pronunciarse en el caso de Venezuela pero con otros países guarda silencio, recoge el diario mexicano 'La Jornada'. "Los más importante es la autodeterminación de Venezuela, y ahora hay una opinión en todos lados y (eso) no pasa en otros casos. Habría que preguntarse por qué", ha señalado la futura mandataria mexicana, que de todos modos ha reiterado la importancia de que se clarifiquen los resultados de las elecciones venezolanas, en las que el presidente Nicolás Maduro se hizo con la reelección, aunque la oposición reivindica la victoria de su candidato, Edmundo González, y parte de la comunidad internacional pide una revisión de las actas. El presidente López Obrador acusó a mediados de semana al OEA de "injerencia" en los asuntos internos de Venezuela después de que el organismo pusiera en duda la victoria Maduro tras las elecciones del domingo y asegurara que el actual mandatario ha tratado de "distorsionar el resultado electoral". "¿Con qué fundamento la OEA sostiene que ganó el otro candidato? ¿Dónde están las pruebas?". "Es que es muy predecible (el pronunciamiento de la OEA), porque no es un organismo ni democrático ni autónomo ni representa a los países de América", aseveró el presidente mexicano, que abogó por una reforma de la organización porque "solo agrava problemas existentes". Por su parte, los países miembros de la OEA no lograron ponerse de acuerdo el miércoles para emitir una resolución conjunta con el objetivo de exigir a Venezuela la publicación de las actas electorales después de que los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE) diesen la victoria a Maduro, mientras la oposición denuncia "fraude". La votación se saldó con 17 votos a favor, once abstenciones --entre las que destacan las de Bolivia, Brasil y Colombia--, cero en contra y la ausencia de cinco países --entre ellos México y Venezuela--. Era necesario lograr una mayoría absoluta para aprobar el texto.

