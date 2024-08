Bajas tecnofirmas complican detectar civilizaciones avanzadas

Si existen civilizaciones extraterrestres avanzadas, una de las razones por las que podrían ser difíciles de detectar con telescopios es que sus necesidades energéticas pueden ser relativamente modestas. Es la conclusión de un estudio que científicos de la NASA han publicado en la revista Astrophysical Journal. Si su cultura, tecnología y tamaño de población no requieren grandes cantidades de energía, no se les exigiría que construyeran enormes estructuras de recolección de energía estelar que pudieran ser detectadas por los telescopios actuales o propuestos. Dichas estructuras, según nuestra propia experiencia terrestre, podrían ser conjuntos de paneles solares que cubrieran una parte significativa de la superficie de su planeta o megaestructuras en órbita para aprovechar la mayor parte de la energía de su estrella madre, ambas cosas que podríamos ser capaces de detectar desde nuestro propio sistema solar. "Hemos descubierto que, incluso si nuestra población actual de unos 8.000 millones se estabiliza en 30.000 millones con un alto nivel de vida y sólo utilizamos energía solar como fuente de energía, seguiremos utilizando mucha menos energía que la que proporciona toda la luz solar que ilumina nuestro planeta", dijo en un comunicado Ravi Kopparapu, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, autor principal del artículo. PARADOJA DE FERMI El estudio tiene implicaciones para la paradoja de Fermi, postulada por el físico Enrico Fermi, que plantea la pregunta de que, dado que nuestra galaxia es antigua y vasta, y los viajes interestelares son difíciles pero posibles, ¿por qué no se ha extendido todavía una civilización extraterrestre por toda la galaxia? "La implicación es que las civilizaciones pueden no sentirse obligadas a expandirse por toda la galaxia porque pueden alcanzar niveles sostenibles de población y de uso de energía incluso si eligen un nivel de vida muy alto", dijo Kopparapu. "Pueden expandirse dentro de su propio sistema estelar, o incluso dentro de sistemas estelares cercanos, pero puede que no existan civilizaciones que abarquen toda la galaxia". Además, es posible que nuestra propia experiencia tecnológica aún no sea capaz de predecir lo que podrían hacer civilizaciones más avanzadas. "Las estructuras de recolección de energía estelar a gran escala pueden resultar especialmente obsoletas si tenemos en cuenta los avances tecnológicos", añade Vincent Kofman, coautor del artículo en el Instituto Goddard de la NASA y la Universidad Americana de Washington, D.C. "Seguramente una sociedad que pueda colocar enormes estructuras en el espacio podría acceder a la fusión nuclear u otros métodos de generación de energía eficientes en el espacio". Los investigadores utilizaron modelos informáticos y datos satelitales de la NASA para simular un planeta similar a la Tierra con distintos niveles de cobertura de paneles solares de silicio. A continuación, el equipo modeló un telescopio avanzado como el Observatorio de Mundos Habitables propuesto por la NASA para ver si podía detectar paneles solares en el planeta a unos 30 años luz de distancia, que es relativamente cercano en una galaxia que se extiende a más de 100.000 años luz. Descubrieron que se necesitarían varios cientos de horas de tiempo de observación con ese tipo de telescopio para detectar las señales de los paneles solares que cubren aproximadamente el 23% de la superficie terrestre de un exoplaneta similar a la Tierra. Sin embargo, el requisito para que 30.000 millones de seres humanos tuvieran un nivel de vida alto era de tan solo un 8,9% de cobertura de paneles solares. Las civilizaciones extraterrestres con tecnología avanzada podrían descubrirse por sus tecnofirmas, manifestaciones observacionales de tecnología extraterrestre que podrían detectarse o inferirse mediante búsquedas astronómicas. Durante décadas, los científicos han estado utilizando radiotelescopios para buscar posibles transmisiones de radio extraterrestres. Más recientemente, los astrónomos han propuesto utilizar un telescopio como el Observatorio de Mundos Habitables para buscar otros tipos de tecnofirmas, como "huellas dactilares" químicas en las atmósferas de los exoplanetas o características específicas en la luz reflejada por un exoplaneta que podrían anunciar la presencia de grandes paneles solares de silicio. El nuevo estudio supone que los extraterrestres construirían paneles solares de silicio porque es relativamente abundante en comparación con otros elementos utilizados en la energía solar, como el germanio, el galio o el arsénico. Además, el silicio es bueno para convertir la luz emitida por estrellas similares al Sol en electricidad y es rentable extraerlo y fabricarlo para fabricar células solares. Los investigadores también suponen que una hipotética civilización extraterrestre dependería exclusivamente de la energía solar. Sin embargo, si se utilizan otras fuentes de energía, como la fusión nuclear, se reduciría la tecnosignatura del silicio, lo que haría que la civilización fuera aún más difícil de detectar. El estudio supone además que la población de la civilización se estabilizará en algún momento. Si esto no sucede por alguna razón, tal vez se vean obligados a expandirse cada vez más al espacio profundo. Por último, es imposible saber si una civilización avanzada puede estar utilizando algo que aún no hemos imaginado y que requiere inmensas cantidades de energía.

Compartir nota: Guardar Nuevo